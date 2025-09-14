Habertürk
        2025 Eylül temettü ödeme takvimi yayınlandı: İşte Eylül ayında kâr payı dağıtımı yapacak firmalar

        2025 Eylül temettü ödeme takvimi yayınlandı: İşte Eylül ayında kâr payı dağıtımı yapacak firmalar

        2025 yılının Eylül ayında yatırımcılar için temettü gündemi netleşmiş durumda. Bu ay toplamda 16 şirket, elde ettikleri kârın bir kısmını pay sahiplerine temettü olarak dağıtmayı hedefliyor. Dağıtılacak tutarlar ise şirketlerin benimsedikleri kâr payı dağıtım politikalarına göre farklılık gösterecek. İşte Eylül 2025'teki temettü takvimi ve detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2025 - 10:05 Güncelleme: 14.09.2025 - 10:05
        • 1

          2025 Eylül ayında yatırımcılar için hareketli bir temettü süreci öne çıkıyor. Bu dönemde 16 şirket, yıl içerisinde elde ettikleri kârın belirli bir kısmını pay sahiplerine temettü ödemesi olarak sunmayı planlıyor. Ödenecek tutarlar ise şirketlerin kâr dağıtım politikalarına bağlı olarak çeşitlilik gösterecek. İşte Eylül 2025’in güncel temettü takvimi ve ayrıntılar…

        • 2

          2025 EYLÜL TEMETTÜ TAKVİMİ

          Şirket adı: Doğan Sirketler Grubu Holding A.Ş.

          BIST kodu: DOHOL

          Temettü tutarı: 0,2598 TL

          Tarihi: 01.09.2025

        • 3

          Şirket adı: Türk Hava Yolları A.O.

          BIST kodu: THYAO

          Temettü tutarı: 2,9257 TL

          Tarihi: 02.09.2025

        • 4

          Şirket adı: Panelsan Çatı Cephe Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

          BIST kodu: PNLSN

          Temettü tutarı: 0,1492 TL

          Tarihi: 03.09.2025

        • 5

          Şirket adı: Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.

          BIST kodu: BIMAS

          Temettü tutarı: 3,4000 TL

          Tarihi: 17.09.2025

        • 6

          Şirket adı: Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.

          BIST kodu: ESCAR

          Temettü tutarı: 0,1020 TL

          Tarihi: 22.09.2025

        • 7

          Şirket adı: Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.

          BIST kodu: ALKLC

          Temettü tutarı: 0,0069 TL

          Tarihi: 22.09.2025

        • 8

          Şirket adı: Maçkolik İnternet Hizmetleri Tic. A.Ş.

          BIST kodu: MACKO

          Temettü tutarı: 0,4675 TL

          Tarihi: 02.06.2025

        • 9

          Şirket adı: Desa Deri San. ve Tic. A.Ş.

          BIST kodu: DESA

          Temettü tutarı: 0,0612 TL

          Tarihi: 25.09.2025

        • 10

          Şirket adı: Adel Kalemcilik Tic. Ve San. A.Ş.

          BIST kodu: ADEL

          Temettü tutarı: 0,4907 TL

          Tarihi: 26.09.2025

        • 11

          Şirket adı: Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş.

          BIST kodu: LKMNH

          Temettü tutarı: 0,1771 TL

          Tarihi: 30.09.2025

        • 12

          Şirket adı: Pc İletişim ve Medya Hizmetleri San. Tic. A.Ş.

          BIST kodu: PCILT

          Temettü tutarı: 0,7182 TL

          Tarihi: 30.09.2025

        • 13

          Şirket adı: Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş.

          BIST kodu: OFSYM

          Temettü tutarı: 0,3552 TL

          Tarihi: 30.09.2025

        • 14

          Şirket adı: Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş.

          BIST kodu: SUMAS

          Temettü tutarı: 1,7070 TL

          Tarihi: 30.09.2025

        • 15

          Şirket adı: Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

          BIST kodu: TUPRS

          Temettü tutarı: 6,3084 TL

          Tarihi: 30.09.2025

        • 16

          Şirket adı: Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

          BIST kodu: ZRGYO

          Temettü tutarı: 0,0611 TL

          Tarihi: 30.09.2025

        • 17

          Şirket adı: Alfa Solar Enerji San. ve Tic. A.Ş.

          BIST kodu: ALFAS

          Temettü tutarı: 0,1386 TL

          Tarihi: 30.09.2025

