2024 MSÜ ne zaman yapılacak? MSÜ sınav başvuru tarihleri açıklandı mı?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yurt genelindeki binlerce kişiyi yakından ilgilendiren 2024 ÖSYM takvimini açıkladı. Söz konusu açıklamanın ardından MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi)'nin gelecek sınav tarihi de belli olmuş oldu. İşte, MSÜ sınavı ne zaman yapılacak ve başvuru tarihleri açıklandı mı sorularının yanıtları...
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2024 MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) sınavı için müjdeli haber geldi. ÖSYM, Türkiye'nin dört bir yanında sınava ilişkin hazırlıklarını sürdüren adaylar için, söz konusu sınav tarihini paylaştı. İşte, binlerce öğrencinin ter dökeceği zorlu sınavın tarihi ve sınava dair diğer detaylar...
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2024 MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
MSÜ sınavı 3 Mart 2024 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacak ve saat 10.15'te başlayacak. Sınav süresi ise 135 dakika olacak.
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2024 MSÜ BAŞVURUSU NE ZAMAN?
2024 MSÜ başvuru ve sınav tarihleri de belli oldu.
2023 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 3 Ocak-30 Ocak 2024 tarihleri arasında alınacak.
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MSÜ GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?
2024 MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) geç başvuru günü 7 Şubat 2024 tarihi olarak duyuruldu.
2024 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024 MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) sınav sonuçları ise 28 Mart 2024 tarihinde duyurulacak.
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