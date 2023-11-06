2024 MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) sınavı için müjdeli haber geldi. ÖSYM, Türkiye'nin dört bir yanında sınava ilişkin hazırlıklarını sürdüren adaylar için, söz konusu sınav tarihini paylaştı. İşte, binlerce öğrencinin ter dökeceği zorlu sınavın tarihi ve sınava dair diğer detaylar...