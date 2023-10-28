2024 KPSS TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

KPSS'nin 2024 oturum ve başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

Söz konusu tarihlerin, ÖSYM tarafından ilan edilecek 2024 sınav takvimi ile kesinlik kazanması bekleniyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.