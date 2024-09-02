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        Haberler Bilgi Ekonomi 2024 Ağustos açlık ve yoksulluk sınırı ile bekar yaşam maliyeti ne kadar oldu, kaç liraya yükseldi?

        2024 Ağustos açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar oldu, kaç liraya yükseldi?

        Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ağustos ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Geçtiğimiz Temmuz ayına göre 37 TL artan açlık sınırı, Ağustos ayında 19 bin lirayı geçti. Peki, 2024 Ağustos açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar oldu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2024 - 08:26 Güncelleme: 02.09.2024 - 08:26
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        • 1

          Türk-İş, dört kişilik ailenin aylık gıda harcama tutarını ifade eden 'açlık sınırı' ile diğer tüm temel harcamalar için haneye girmesi gereken toplam geliri açıklayan 'yoksulluk sınırı'nı açıkladı. Açlık ve yoksulluk son üç ayda yüzde 1 oranında arttı. Peki, 2024 Ağustos açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar oldu? İşte, detaylar...

        • 2

          2024 AĞUSTOS AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI NE KADAR OLDU?

          Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Ağustos ayında açlık sınırının 19 bin 271 TL’ye yoksulluk sınırının 62 bin 772 TL’ye yükseldiğini açıkladı. Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 24 bin 962,37 TL ’ye yükseldi.

          Son üç ay da artış oranı yüzde 1 seviyelerinde gerçekleşen açlık-yoksulluk sınırının Temmuz ayına göre yüzde 0.19 yükseldi.

        • 3

          FİYATLAR BU AY YÜZDE 0,19 ARTTI

          Son üç ay da artış oranı yüzde 1 seviyelerinde gerçekleşen açlık-yoksulluk sınırı bu ay da temel gıda fiyatlarının çoğunlukta sabit kalması ve küçük miktarlardaki artışlar nedeniyle yüzde 0,19 oranında hesaplandı. Türk-İş uzmanları tarafından ülke genelinde en çok tercih edilen süpermarketler ve Ankara’nın farklı semtlerindeki halk pazarlarına gidilerek hesaplanan açlık yoksulluk araştırması, geçtiğimiz Temmuz ayına göre 37 TL arttı. Yılın ilk 5 ayında 3 bin 921 TL artış görülen Açlık sınırında, Ocak 2024 "15.048 TL" 1- Mayıs 2024 "18 bin 969 TL" son 3 ayda 292 TL artmış oldu. Yılın ilk beş ayında bütün ürünlerde sürekli ve yüksek miktarlarda gerçekleşen artışlar son üç ayda düşük oranlarda ve sınırlı ürünlerde gerçekleştiği görüldü.

        • 4

          2024 TEMMUZ AYI AÇLIK VE YOKSULLUK SIRINI NE OLMUŞTU?

          TÜRK-İŞ, Temmuz ayında açlık sınırını 19.234,43 TL, yoksulluk sınırını ise 62.652,87 TL, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 24.901,78 TL olarak açıklamıştı.

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