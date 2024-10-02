2024 ve 2025 yılında emekli olmak için hazırlanan vatandaşlar, emekli maaş farkı ile karşı karşıya. Orta Vadeli Programda açıklanan enflasyon ve büyüme beklentileri gerçekleştiği takdirde emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 tarihine kadar verenler ile 1 Ocak 2025 tarihinden sonra verenlerin maaşında yüzde 32'lik bir fark oluşacak. Peki, emeklilik fark yılı nasıl çözülecek, konu hakkında bir çalışma var mı? İşte, detaylar...