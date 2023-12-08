2023'ün en özel olanları belli oldu

REKLAM advertisement1

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2023'ün en özel kültür - sanat kurumlarının hangileri olduğunu açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un; "Bakanlığın en prestijli ödülü" olarak yorum yaptığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'ne bu yıl; Anadolu El Sanatlarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği (Anelsander), Afyonkarahisar'daki İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesi ve İstanbul'daki Sadberk Hanım Müzesi layık görüldü

Mehmet Nuri Ersoy, konuyla ilgili olarak "Ülkemizin kültür ve sanat dünyasına katkılar sunan kurumlarımıza kıymetli çalışmaları için teşekkür ediyor; '2023 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'ne layık görülen her üç kültür ve sanat kurumumuzu da ayrı ayrı tebrik ediyorum" şeklinde açıklamada bulundu.

REKLAM

Anadolu El Sanatlarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği (Anelsander)... Anadolu’da yaşadığı bilinen ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarının gün ışığına çıkartıp yaşatılmasını sağlamak, geliştirilerek ulusal ve uluslararası platformlarda gerekli olan her türlü çalışmayı yapmak ve yaptırmak üzere kuruldu.

Afyonkarahisar İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesi... Müzede, Türk ve dünya müziklerinden farklı kültürlere ait birçok müzik aleti sergileniyor. 30 Eylül 2013'te kapılarını açan müzede bulunan tüm müzik aletleri ve antika eserler, bağışlar ve satın alma yoluyla elde edildi.

Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi... 14 Ekim 1980'de Sarıyer - Büyükdere’de Azaryan Yalısı olarak adlandırılan yapıda, Vehbi Koç’un eşi Sadberk Koç’un anısına, onun kişisel koleksiyonunu sergilemek üzere açıldı. Türkiye’nin ilk özel müzesi olma ünvanına sahip bulunuyor.