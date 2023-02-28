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2023 FIBA Dünya Kupası'na katılacak takımlar belli oldu

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre 25 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde Filipinler, Japonya ve Endonezya'da düzenlenecek 2023 FIBA Dünya Kupası'nın elemeleri tamamlandı

Giriş: 28.02.2023 - 10:14 | Güncelleme: ABONE OL
2023 FIBA Dünya Kupası'na katılacak takımlar belli oldu
AA

2023 FIBA Dünya Kupası elemeleri tamamlandı ve turnuvaya gidecek takımlar belli oldu.

Son maçların ardından Angola, Brezilya, Yeşil Burun Adaları, Dominik Cumhuriyeti, Mısır, Gürcistan, İran, Ürdün, Meksika, Karadağ, Porto Riko, Sırbistan, Güney Sudan, ABD ve Venezuela, Dünya Kupası bileti aldı.

Yeşil Burun Adaları, Gürcistan, Letonya ve Güney Sudan, ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Elemeleri geçemeyen 2019 FIBA Dünya Kupası finalisti Arjantin ise turnuvaya katılamadı.

Dünya Kupası gruplarının kurası, 29 Nisan'da Filipinler'in başkenti Manila'da çekilecek.

Turnuvaya katılacak 32 takım şöyle:

Afrika: Angola, Yeşil Burun Adaları, Fildişi Sahili, Mısır, Güney Sudan

Amerika: Brezilya, Kanada, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Porto Riko, ABD, Venezuela

Asya: Avustralya, Çin, İran, Japonya, Ürdün, Lübnan, Yeni Zelanda, Filipinler

Avrupa: Fransa, Finlandiya, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, İtalya, Letonya, Litvanya, Karadağ, Sırbistan, Slovenya, İspanya.

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