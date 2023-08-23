2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası puan durumu! CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu...
2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda grup maçlarının 4. haftası bugün başlıyor. C Grubu'nda yer alan Milli Kadın Voleybol Takımımız, bugün Yunanistan ile karşı karşıya geliyor. İşte, son 16 turu hesapları yapan millilerimizin puan tablosundaki durumu...
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası C Grubu 4. maçında bu kez güçlü Balkan ekibi Yunanistan ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İşte, milli takımımızın şimdiye kadar aldığı sonuçlar ve grubundaki görünüm...
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A MİLLİ TAKIMIMIZIN MAÇ SONUÇLARI
18 Ağustos: Türkiye 3-0 İsveç
20 Ağustos: Türkiye 3-0 Azerbaycan
21 Ağustos: Çekya 1-3 Türkiye
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2023 AVRUPA KADINLAR VOLEYBOL ŞAMPİYONASI C GRUBU PUAN DURUMU
1- Türkiye / 9
2- Almanya / 6
3- Azerbaycan / 3
4- Çekya / 3
5- İsveç / 3
6- Yunanistan / 3
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TÜRKİYE YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye Yunanistan 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu 4. maçı 23 Ağustos Çarşamba günü Almanya'nın Düsseldorf kentinde saat 18:00'de oynanacak.
Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
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Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge
Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin
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Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman
Pasör çaprazı: Melissa Vargas
Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt
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