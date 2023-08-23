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        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Voleybol 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası puan durumu! CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu Türkiye puan durumu - Voleybol Haberleri

        2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası puan durumu! CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu...

        2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda grup maçlarının 4. haftası bugün başlıyor. C Grubu'nda yer alan Milli Kadın Voleybol Takımımız, bugün Yunanistan ile karşı karşıya geliyor. İşte, son 16 turu hesapları yapan millilerimizin puan tablosundaki durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 13:55 Güncelleme: 23.08.2023 - 13:55
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        • 1

          A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası C Grubu 4. maçında bu kez güçlü Balkan ekibi Yunanistan ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İşte, milli takımımızın şimdiye kadar aldığı sonuçlar ve grubundaki görünüm...

        • 2

          A MİLLİ TAKIMIMIZIN MAÇ SONUÇLARI

          18 Ağustos: Türkiye 3-0 İsveç

          20 Ağustos: Türkiye 3-0 Azerbaycan

          21 Ağustos: Çekya 1-3 Türkiye

        • 3

          2023 AVRUPA KADINLAR VOLEYBOL ŞAMPİYONASI C GRUBU PUAN DURUMU

          1- Türkiye / 9

          2- Almanya / 6

          3- Azerbaycan / 3

          4- Çekya / 3

          5- İsveç / 3

          6- Yunanistan / 3

        • 4

          TÜRKİYE YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

          Türkiye Yunanistan 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu 4. maçı 23 Ağustos Çarşamba günü Almanya'nın Düsseldorf kentinde saat 18:00'de oynanacak.

          Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

        • 5

          Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

          Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge

          Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

        • 6

          Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman

          Pasör çaprazı: Melissa Vargas

          Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt

        • 7
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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