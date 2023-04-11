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2023 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, kadro branş dağılımı nasıl olacak?

2023 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı bünyesine 18 bin 305 personel alımı yapılacağını duyurmasının ardından, personel alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları gündemi meşgul etmeye başladı. Adalet Bakanlığı personel alımında başvuru kılavuzunun yayınlanmasının ardından, kadro kontenjan sayısı, başvuru detayları netlik kazanmış olacak. İşte 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları...

Giriş: 11.04.2023 - 19:55 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Adalet Bakanlığı bünyesine 18 bin 305 personel alımı başvurularında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Adalet Bakanı Bozdağ personel alımına ilişkin, "Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz" açıklanmasında bulunmuştu. Peki, "2023 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, kadro branş dağılımı nasıl olacak?" İşte Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru detaylar...

  • ADALET BAKANLIĞI PERSONEL KADRO BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

  • ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

    Adalet Bakanlığı'nın yeni personel alımı yapacağını da ifade eden Bekir Bozdağ, "Yakında bunların mesleklerine göre dağılımı, müracaat tarihleri ve şartları Bakanlığımız tarafından ilan edilecektir." bilgisini paylaştı

  • ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI YAYINLANDI MI?

    Personel alımına ilişkin ilan henüz yayınlanmadı. İlan yayınlandıktan sonra başvuru detayları netlik kazanacak.

     

  • PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

    Alım yapılacak kadrolara ilişkin kılavuz henüz yayınlanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl genel başvuru şartları şu şekildeydi;

    Türk Vatandaşı olmak,

    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  • Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

  • Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

    Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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