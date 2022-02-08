2022 Oscar adayları açıklandı

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 27 Mart'ta düzenlenmesi öngörülen 94. Oscar Ödül Töreni'nin adaylarını açıkladı. 23 kategorideki adaylıkların açıklanacağı yayın, oyuncu Tracee Ellis Ross ve Leslie Jordan tarafından sunuldu.
Los Angeles'taki Hollywood & Highland'daki Dolby Theatre'da sahiplerini bulacak 94. Oscar Ödülleri'nin adayları şu şekilde:
EN İYİ FİLM
Belfast Coda Don’t Look Up Drive My Car Dune King Richard Licorice Pizza Nightmare Alley The Power of the Dog West Side Story
EN İYİ YÖNETMEN
Kenneth Branagh, Belfast Ryusuke Hamaguchi, Drive My Car Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza Jane Campion, The Power of the Dog Steven Spielberg, West Side Story
EN İYİ KADIN OYUNCU
Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye Olivia Colman, The Lost Daughter Penelope Cruz, Parallel Mothers Nicole Kidman, Being the Ricardos Kristen Stewart, Spencer
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Javier Bardem, Being the Ricardos Benedict Cumberbatch, The Power of the Dog Andrew Garfield, Tick Tick Boom Will Smith, King Richard Denzel Washington, The Tragedy of Macbeth
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Jessie Buckley, The Lost Daughter Ariana DeBose, West Side Story Judi Dench, Belfast Kirsten Dunst, The Power of the Dog Aunjanue Lewis, King Richard
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Ciarán Hinds, Belfast Troy Kotsur, Coda Jessie Plemmons, The Power of the Dog JK Simmons, Being the Ricardos Kodi Smit-McPhee, The Power of the Dog
EN İYİ FİLM MÜZİĞİ
Don’t Look Up Dune Encanto Parallel Mothers The Power of the Dog
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
Coda Dune The Lost Daughter The Power of the Dog
EN İYİ ORİJİNAL SENARYO
Belfast Don’t Look Up King Richard Licorice Pizza The Worst Person in the World
EN İYİ ULUSLARARASI FİLM
Drive My Car Flee The Hand of God Lunana: A Yak in the Classroom The Worst Person in the World
EN İYİ YAPIM TASARIMI
Dune Nightmare Alley The Power of the Dog The Tragedy of Macbeth West Side Story
EN İYİ KURGU
Don’t Look Up Dune King Richard The Power of the Dog Tick, Tick… Boom!
EN İYİ SİNEMATOGRAFİ
Dune Nightmare Alley The Power of the Dog The Tragedy of Macbeth West Side Story
EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ TASARIMI
Coming 2 America Cruella Dune The Eyes of Tammy Faye House of Gucci
EN İYİ KOSTÜM TASARIMI
Cruella Cyrano Dune Nightmare Alley West Side Story
EN İYİ ANİMASYON FİLMİ
Encanto Flee Luca The Mitchells vs. The Machine Raya and the Last Dragon
EN İYİ SES MİKSAJI
Belfast Dune No Time to Die The Power of the Dog West Side Story
EN İYİ ÖZGÜN ŞARKI
King Richard Encanto Belfast No Time to Die Four Good Days
EN İYİ KISA FİLM (CANLI AKSİYON)
Ala Kachuu — Take and Run The Dress The Long Goodbye On My Mind Please Hold
EN İYİ BELGESEL
Ascension Attica Flee Summer of Soul Riding with Fire
HALLE BERRY'DEN AKADEMİ ELEŞTİRİSİ
En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan tek siyahi kadın oyuncu Halle Berry adaylıklar açıklanmadan önce Akademi'yi eleştirmişti.
ABD'de sinema sanatçısı Berry, geçtiğimiz günlerde Oscar ödülü almasının üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen kendisinden başka hiçbir Afrika kökenli kadının bu ödülü almamış olmasının hayal kırıklığını yaşadığını söylemişti.
Amerikan ABC kanalına konuşan Berry, 2001'in sonunda Monster's Ball filmindeki rolüyle En İyi Kadın ödülünü almasının üzerinden 20 yıl geçtiği halde başka bir siyahi kadının bu alanda Oscar almamış olmasına dikkat çekmişti.
Amerikalı oyuncu, "Herkes gibi, o gecenin birçok şeyin değişeceği anlamına geldiğini düşünmüştüm" diyerek, Hollywood'da siyahi kadın oyunculara bakış açısında hala problem olduğuna vurgu yapmıştı.
Sanatçı, Oscar'ı kazandıktan sonra istediği rolü oynama fırsatı olacağını düşündüğünü, fakat bunun da mümkün olmadığını dile getirmişti.
Berry, "Bence perspektifimizi değiştirmeye başlamamız gerektiğini düşünüyorum, çünkü ödüllerin nasıl dağıtıldığını değiştiremeyeceğimiz çok açık" ifadesini kullanmıştı.
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2022 Oscar adayları açıklandı! 94. Oscar Ödül Töreni ne zaman yapılacak?/2022-oscar-adaylari-aciklandi-3338803
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