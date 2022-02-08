Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Kültür-Sanat Sinema 2022 Oscar adayları açıklandı! 94. Oscar Ödül Töreni ne zaman yapılacak?

2022 Oscar adayları açıklandı

Oscar Ödülleri'ni belirleyen Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 2022'nin adaylarını açıkladı. İşte 94. Oscar Ödülleri'nin adayları!

08.02.2022 - 17:06 | Güncelleme: ABONE OL
2022 Oscar adayları açıklandı! 94. Oscar Ödül Töreni ne zaman yapılacak?
HABERTURK.COM

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 27 Mart'ta düzenlenmesi öngörülen 94. Oscar Ödül Töreni'nin adaylarını açıkladı. 23 kategorideki adaylıkların açıklanacağı yayın, oyuncu Tracee Ellis Ross ve Leslie Jordan tarafından sunuldu.

Los Angeles'taki Hollywood & Highland'daki Dolby Theatre'da sahiplerini bulacak 94. Oscar Ödülleri'nin adayları şu şekilde:

EN İYİ FİLM

Belfast
Coda
Don’t Look Up
Drive My Car
Dune
King Richard
Licorice Pizza
Nightmare Alley
The Power of the Dog
West Side Story

West Side Story
West Side Story

EN İYİ YÖNETMEN

Kenneth Branagh, Belfast
Ryusuke Hamaguchi, Drive My Car
Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza
Jane Campion, The Power of the Dog
Steven Spielberg, West Side Story

Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza
Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza

EN İYİ KADIN OYUNCU

Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye
Olivia Colman, The Lost Daughter
Penelope Cruz, Parallel Mothers
Nicole Kidman, Being the Ricardos
Kristen Stewart, Spencer

Nicole Kidman, Being the Ricardos
Nicole Kidman, Being the Ricardos

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Javier Bardem, Being the Ricardos
Benedict Cumberbatch, The Power of the Dog
Andrew Garfield, Tick Tick Boom
Will Smith, King Richard
Denzel Washington, The Tragedy of Macbeth

Benedict Cumberbatch, The Power of the Dog
Benedict Cumberbatch, The Power of the Dog

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Jessie Buckley, The Lost Daughter
Ariana DeBose, West Side Story
Judi Dench, Belfast
Kirsten Dunst, The Power of the Dog
Aunjanue Lewis, King Richard

Judi Dench, Belfast
Judi Dench, Belfast

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Ciarán Hinds, Belfast
Troy Kotsur, Coda
Jessie Plemmons, The Power of the Dog
JK Simmons, Being the Ricardos
Kodi Smit-McPhee, The Power of the Dog

JK Simmons, Being the Ricardos
JK Simmons, Being the Ricardos

EN İYİ FİLM MÜZİĞİ

Don’t Look Up
Dune
Encanto
Parallel Mothers
The Power of the Dog

Don&rsquo;t Look Up
Don’t Look Up

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

Coda
Dune
The Lost Daughter
The Power of the Dog

Dune
Dune

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

Belfast
Don’t Look Up
King Richard
Licorice Pizza
The Worst Person in the World

King Richard
King Richard

EN İYİ ULUSLARARASI FİLM

Drive My Car
Flee
The Hand of God
Lunana: A Yak in the Classroom
The Worst Person in the World

Drive My Car
Drive My Car

EN İYİ YAPIM TASARIMI

Dune
Nightmare Alley
The Power of the Dog
The Tragedy of Macbeth
West Side Story

Nightmare Alley
Nightmare Alley

EN İYİ KURGU

Don’t Look Up
Dune
King Richard
The Power of the Dog
Tick, Tick… Boom!

Tick, Tick&hellip; Boom!
Tick, Tick… Boom!

EN İYİ SİNEMATOGRAFİ

Dune
Nightmare Alley
The Power of the Dog
The Tragedy of Macbeth
West Side Story

The Tragedy of Macbeth
The Tragedy of Macbeth

EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ TASARIMI

Coming 2 America
Cruella
Dune
The Eyes of Tammy Faye
House of Gucci

House of Gucci
House of Gucci

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

Cruella
Cyrano
Dune
Nightmare Alley
West Side Story

Cruella
Cruella

EN İYİ ANİMASYON FİLMİ

Encanto
Flee
Luca
The Mitchells vs. The Machine
Raya and the Last Dragon

EN İYİ SES MİKSAJI

Belfast
Dune
No Time to Die
The Power of the Dog
West Side Story

EN İYİ ÖZGÜN ŞARKI

King Richard
Encanto
Belfast
No Time to Die
Four Good Days

EN İYİ KISA FİLM (CANLI AKSİYON)

Ala Kachuu — Take and Run
The Dress
The Long Goodbye
On My Mind
Please Hold

EN İYİ BELGESEL

Ascension
Attica
Flee
Summer of Soul
Riding with Fire

HALLE BERRY'DEN AKADEMİ ELEŞTİRİSİ

En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan tek siyahi kadın oyuncu Halle Berry adaylıklar açıklanmadan önce Akademi'yi eleştirmişti.

ABD'de sinema sanatçısı Berry, geçtiğimiz günlerde Oscar ödülü almasının üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen kendisinden başka hiçbir Afrika kökenli kadının bu ödülü almamış olmasının hayal kırıklığını yaşadığını söylemişti.

Amerikan ABC kanalına konuşan Berry, 2001'in sonunda Monster's Ball filmindeki rolüyle En İyi Kadın ödülünü almasının üzerinden 20 yıl geçtiği halde başka bir siyahi kadının bu alanda Oscar almamış olmasına dikkat çekmişti.

Amerikalı oyuncu, "Herkes gibi, o gecenin birçok şeyin değişeceği anlamına geldiğini düşünmüştüm" diyerek, Hollywood'da siyahi kadın oyunculara bakış açısında hala problem olduğuna vurgu yapmıştı.

Sanatçı, Oscar'ı kazandıktan sonra istediği rolü oynama fırsatı olacağını düşündüğünü, fakat bunun da mümkün olmadığını dile getirmişti.

Berry, "Bence perspektifimizi değiştirmeye başlamamız gerektiğini düşünüyorum, çünkü ödüllerin nasıl dağıtıldığını değiştiremeyeceğimiz çok açık" ifadesini kullanmıştı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Patlamada evi zarar görenlere kira yardımı yapılacak
Patlamada evi zarar görenlere kira yardımı yapılacak
Kamyonetle çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Kamyonetle çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Zelenskiy, Almanya Dışişleri Bakanı ile görüşmedi
Zelenskiy, Almanya Dışişleri Bakanı ile görüşmedi
Ege Denizi'nde feribot seferleri yeniden başlıyor
Ege Denizi'nde feribot seferleri yeniden başlıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.