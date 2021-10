AA

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ekim ayının ilk cuma günü olan 1 Ekim Cuma günü "Bir iyilik yapın ve bir kişinin gülümsemesine yardım edin" sloganıyla "Dünya Gülümseme Günü" olarak kutlanıyor. İşte Dünya Gülümseme Günü hakkında merak edilenler

DÜNYA GÜLÜMSEME GÜNÜ NEDİR?

Yüzdeki 17 kası aynı anda hareket ettiren gülümsemenin dünyada kutlanan bir günü var. Her yıl ekim ayının ilk cuması kutlanan "Dünya Gülümseme Günü"nün tüm dünyaya verdiği mesaj, "Bir iyilik yapın ve bir kişinin gülümsemesine yardım edin."

AA muhabirinin yaptığı derlemelere göre, günün hikayesi, bugün dünyanın en ünlü "Gülen yüzü"nün yaratıcısı Amerikalı reklam grafikeri Harvey Ball'a kadar uzanıyor.

ABD'nin Massachusetts eyaletinin Worcester kentinde 1921 yılında dünyaya gelen Harvey Ball, 1963 yılında reklam grafikerliği yaptığı sırada bir sigorta şirketinden sipariş aldı. Sigorta şirketi bir süre önce başka bir şirketle birleşmiş, ancak bu birleşme çalışanları moral açısından olumuz etkilemişti. Bu işlemin çalışanlar üzerindeki olumsuz etkisini silmek isteyen sigorta şirketinin talepleri doğrultusunda Ball, günümüz insanının gülümsemeyi anlatmak için en çok kullandığı simgelerden biri olan "Gülen yüz" sembolünü çizdi.

Güneş sarısı fonda, biri öbüründen biraz daha büyük oval gözleri, pek de mükemmel çizilmemiş ağzıyla kocaman gülümseyen sembol, o yıllarda rozetlere basılarak sigorta firmasının çalışanlarına dağıtıldı. Amaç, çalışanların telefonu kullanırken veya diğer görevleri yaparken gülümsemesini sağlamaktı. Ancak rozetler o kadar ilgi gördü ki sonraki yıllarda Amerika çapında on binlerce sipariş aldı.

- 45 dolarlık gülen yüzün ticarileşmesinden kaygı duydu

Harvey Ball, 45 dolar karşılığında yaptığı bu çalışmanın ardından telif hakkına yönelik hiçbir ticari girişimde bulunmadı. Dünya genelinde her geçen yıl "Gülen yüze" talep hızla artsa da Ball, iyilik ve mutluluk getirmesi amacıyla tasarladığı figürün "ticarileşmesinden" kaygı duyuyordu.

Yarattığı sembolün orijinal anlamını kaybetmesinden korkan Ball'un aklına "Dünya Gülümseme Günü" geldi. Ball'un amacı basitti: "Biz, hepimiz yılda sadece bir günü bile olsa gülümsemeye ve iyilik yapmaya ayırmalıyız."

Politika, coğrafya veya inançlardan bağımsız olmasını istediği sembolünden yola çıkan Ball'un girişimleriyle her yıl ekim ayının ilk cuması "Dünya Gülümseme Günü" olarak kutlanmaya başladı. Günün sloganı da "Bir iyilik yapın ve bir kişinin gülümsemesine yardım edin" olarak belirlendi.

Harvey Ball, karaciğer yetmezliği nedeniyle 2001 yılında hayatını kaybetti. Onun ölümünün ardından aynı yıl Ball'un anısına Dünya Gülümseme Vakfı kuruldu. Ball'un herkesin, küçük ya da büyük dünyada pozitif bir fark yaratabileceğine duyduğu inançtan yola çıkan vakıf, hem Dünya Gülümseme Günü faaliyetlerini yürütüyor hem de dünya çocuklarını destekliyor.

- Ticarileşen "Gülen yüz"

"Her seferinde sadece bir biftek yiyebilirim, her seferinde sadece bir araba kullanabilirim." diyen Harvey Ball, her ne kadar yarattığı sembolden para kazanmayı hiç düşünmemiş olsa da dünya çapında "Gülen yüze" gösterilen ilgi, başkalarını harekete geçirdi.

Philadelphia'da yaşayan Bernard ve Murray Spain kardeşler, 1970'li yılların başında sembolün telif hakkını aldı. Sonraki yıllarda Ball'un "Gülen yüzü"nün ünü hızla yayıldı.

Gülen yüz "Smiley" adıyla 1971 yılında Franklin Loufrani tarafından markalaştırıldı. Çevreyi ve üretimde yer alan insanların yaşamlarını korumaya yardımcı olmayı amaçlayan marka, telif hakkı tutarının yüzde 10'unu Dünya Gülümseme Birliğine bağışlıyor.

"Gülen yüzün" ünü, 1980'li yıllarda ortaya çıkan "Acid house" müzik akımının sembolü olmasının ardından tüm dünyaya yayıldı. O yıldan itibaren tekstilden kırtasiyeye, hediyelik eşyalardan takılara kadar her alanda, üzerinde "Gülen yüz" bulunan ürünler satılmaya başlandı.

Sanal dünyada bugün duygu durumlarını anlatmak için "Gülen yüz" simgesinin kullanılmaya başlanması da 1997 yılında Nicolas Loufrani sayesinde oldu. İlk grafikli yüz ifadelerini yaratan Loufrani, ardından bu ifadelere kutlamalar, bayraklar, hayvanlar, yiyecekler, içecekler, ülkeler gibi farklı tasarımları da ekledi.