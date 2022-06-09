2022 - 2023 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu: 2022 - 2023 MEB ile eğitim öğretim yılı ne zaman açılacak ve okullar ne zaman kapanacak? MEB Bakanı Özer'den açıklama!

2022 - 2023 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu: 2022 - 2023 MEB ile eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?

2021-2022 eğitim öğretim yılının sonuna gelindi. Öğrenciler için 6 Eylül'de çalınan ders zili 17 Haziran 2022 Cuma günü karnenin alınmasıyla son bulacak. Tatil planı yapan öğrenci ve veliler "2022 - 2023 MEB ile eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte "2022 - 2023 MEB ile eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak?" sorularının yanıtı...

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