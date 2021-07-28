2021 YKS sonuçları açıklandı. Milyonlarca öğrenci üniversite tercihleri için hazırlanıyor. AYT puanını baza alarak tercih yapmak isteyen öğrenciler lisans bölümleri araştırıyor. İşte üniversitelerin tıp fakültesi taban puanları 2021 haberimizde...

2021 TIP FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI

ÖSYM 2020 Yükseköğretim Lisans Programları listesini resmi internet sayfasında yayınladı. Üniversitelerin Tıp fakültesi taban puanlarını aşağıdaki bağlantıya tıklayarak öğrenebilirsiniz.

2021 TIP FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI