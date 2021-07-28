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2021 Tıp Fakültesi taban puanları nedir? Tıp Fakültesi olan üniversiteler ve taban puanları listesi

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte okul tercihleri için de hazırlıklar başladı. Lisans bölümleri arasında yer alan Tıp Fakültesi taban puanları da merak konusu oldu. İşte 2021 tıp fakültesi taban puanları

28.07.2021 - 14:37 | Güncelleme: ABONE OL
2021 Tıp Fakültesi taban puanları nedir? Tıp Fakültesi olan üniversiteler ve taban puanları listesi

2021 YKS sonuçları açıklandı. Milyonlarca öğrenci üniversite tercihleri için hazırlanıyor. AYT puanını baza alarak tercih yapmak isteyen öğrenciler lisans bölümleri araştırıyor. İşte üniversitelerin tıp fakültesi taban puanları 2021 haberimizde...

2021 TIP FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI

ÖSYM 2020 Yükseköğretim Lisans Programları listesini resmi internet sayfasında yayınladı. Üniversitelerin Tıp fakültesi taban puanlarını aşağıdaki bağlantıya tıklayarak öğrenebilirsiniz.

2021 TIP FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 10 554,27566 37
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 14 553,80350 48
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 20 549,40438 178
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Tıp (İngilizce) SAY 50 545,11836 419
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 20 544,88515 432
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (Burslu) (Burslu) SAY 17 544,78482 444
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp (İngilizce) SAY 160 540,81010 871
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 210 535,94131 1.600
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 14 535,50116 1.677
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Tıp SAY 260 535,05972 1.752
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (Burslu) (Burslu) SAY 6 534,87035 1.787
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp (İngilizce) SAY 60 534,19276 1.908
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp (İngilizce) SAY 50 532,59951 2.246
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 280 530,08649 2.817
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 36 529,14844 3.052
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 12 528,34652 3.241
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 320 528,03669 3.300
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 9 527,00808 3.566
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 6 526,92117 3.594
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 310 525,87804 3.878
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp (İngilizce) SAY 200 525,55429 3.981
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (Burslu) (Burslu) SAY 19 525,48550 4.002
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (Burslu) (Burslu) SAY 13 524,60813 4.262
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 290 523,54399 4.551
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (Burslu) (Burslu) SAY 14 522,42869 4.913
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp (İngilizce) SAY 100 522,22021 4.980
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 260 521,34481 5.280
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 2 521,30677 5.298
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 2 520,57469 5.527
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 9 520,07305 5.684
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 85 519,93290 5.738
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 280 519,28818 5.989
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (Burslu) (Burslu) SAY 9 518,43334 6.291
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 17 517,78898 6.544
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 170 517,77414 6.550
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 9 516,25064 7.172
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 9 516,14153 7.212
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 160 515,99207 7.271
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 240 515,73517 7.372
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 240 515,17992 7.593
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (Burslu) (Burslu) SAY 11 514,43602 7.937
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (Burslu) (Burslu) SAY 12 514,32001 7.997
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp (Ankara) SAY 150 514,25519 8.014
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp (İngilizce) SAY 120 512,93703 8.613
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası Tıp SAY 70 512,83852 8.666
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 8 512,75916 8.703
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 245 512,41220 8.846
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 190 512,28425 8.895
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 7 512,06017 9.011
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (Burslu) (Burslu) SAY 12 511,86479 9.095
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 250 511,55923 9.241
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (Burslu) (Burslu) SAY 15 511,43373 9.302
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 170 510,94892 9.551
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (Burslu) (Burslu) SAY 14 510,67889 9.711
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 1 510,52779 9.794
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 10 510,15636 9.963
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (Burslu) (Burslu) SAY 14 509,56517 10.242
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 60 508,96510 10.543
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (Burslu) (Burslu) SAY 11 508,82942 10.605
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 40 508,33659 10.872
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 200 508,13909 10.977
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 2 507,72337 11.184
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp (İngilizce) SAY 60 507,26335 11.457
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 280 507,20058 11.490
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 210 507,03716 11.582
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (Burslu) (Burslu) SAY 14 506,53989 11.860
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 60 506,48968 11.879
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 210 506,38332 11.959
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 220 506,35889 11.968
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 9 506,22345 12.039
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 160 505,73405 12.304
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 220 505,34466 12.510
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 40 504,90874 12.760
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 210 503,94675 13.340
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 150 503,65392 13.505
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 230 503,64478 13.509
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp (KKTC Uyruklu) SAY 1 503,61735 13.527
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 165 503,57282 13.554
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (Burslu) (Burslu) SAY 12 503,41604 13.633
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (Burslu) (Burslu) SAY 9 502,92705 13.905
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 140 502,82717 13.966
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 60 502,71234 14.034
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (Burslu) (Burslu) SAY 14 502,62832 14.079
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 160 502,57575 14.108
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 210 502,28169 14.292
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (Burslu) (Burslu) SAY 14 501,95273 14.515
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (Burslu) (Burslu) SAY 40 501,85576 14.578
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 90 501,75811 14.635
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (Burslu) (Burslu) SAY 10 501,48988 14.791
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp (İngilizce) SAY 50 501,23370 14.940
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 40 501,22780 14.945
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (Burslu) (Burslu) SAY 9 501,15538 14.989
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 180 501,07474 15.035
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 160 501,07403 15.036
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 120 500,93739 15.107
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (Burslu) (Burslu) SAY 9 500,58543 15.337
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) SAY 10 500,09649 15.654
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 150 500,07722 15.668
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 160 499,76280 15.860
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 12 499,71336 15.893
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 150 499,69419 15.906
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 30 499,44208 16.054
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp (KKTC Uyruklu) SAY 1 499,12935 16.259
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 14 498,66946 16.556
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Tıp (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Burslu) (Burslu) SAY 5 498,62255 16.588
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 240 498,48475 16.683
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp (İngilizce) SAY 70 498,46966 16.694
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 9 498,44542 16.706
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 101 498,39647 16.746
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 110 498,32371 16.788
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (Burslu) (Burslu) SAY 15 498,18882 16.870
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 190 497,69577 17.164
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 130 497,56049 17.260
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 60 497,48972 17.304
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 30 497,31759 17.408
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 160 497,11670 17.553
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 200 496,67523 17.839
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp (İngilizce) SAY 60 496,64504 17.863
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 130 496,42182 17.987
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 185 496,39581 18.007
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp (KKTC Uyruklu) SAY 1 495,98271 18.295
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp (İngilizce) SAY 60 495,67659 18.503
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 100 495,49937 18.618
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 100 495,32386 18.724
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 190 495,14711 18.850
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 80 495,14042 18.856
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (Burslu) (Burslu) SAY 13 495,03678 18.925
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 60 495,02849 18.933
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 150 494,88728 19.030
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 1 494,88433 19.034
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 110 494,73952 19.124
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 80 494,73325 19.127
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 71 494,54919 19.252
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 120 494,14336 19.510
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 140 494,08024 19.558
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 91 494,05220 19.573
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (Ücretli) (Ücretli) SAY 2 493,92499 19.660
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 16 493,62684 19.856
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 100 493,53858 19.911
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 110 493,46599 19.961
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 100 493,25955 20.111
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 130 493,00128 20.288
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 150 492,80319 20.424
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 110 492,68103 20.515
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 30 492,36472 20.748
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 110 492,07086 20.959
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 140 491,99655 21.011
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 130 491,76801 21.179
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 30 491,68060 21.237
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 100 491,34945 21.459
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Tıp (Burslu) (Burslu) SAY 14 491,30542 21.493
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 48 491,25011 21.527
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Tıp (Burslu) (Burslu) SAY 10 491,16122 21.596
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (Ücretli) (Ücretli) SAY 3 490,95490 21.760
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 11 490,84532 21.838
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 22 490,18581 22.261
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 43 489,73190 22.604
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 80 489,48793 22.750
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Tıp (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 5 489,48564 22.755
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (Ücretli) (Ücretli) SAY 70 488,53972 23.442
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) SAY 3 488,24815 23.660
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 48 487,24743 24.366
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) SAY 6 487,23971 24.369
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 76 487,12105 24.453
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) SAY 12 486,72276 24.730
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) SAY 36 486,37634 24.999
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) SAY 30 485,91623 25.322
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) SAY 32 485,43697 25.654
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 51 485,02601 25.968
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) SAY 20 484,67129 26.242
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) SAY 62 484,37561 26.462
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 76 483,74757 26.953
AZERBAYCAN TIP ÜNİVERSİTESİ (Yabancı) Tıp (Ücretli) (Ücretli) SAY 40 482,68803 27.761
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp (KKTC Uyruklu) SAY 1 482,35503 27.989
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) SAY 37 481,47065 28.668
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (Ücretli) (Ücretli) SAY 23 481,31633 28.782
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (Ücretli) (Ücretli) SAY 50 481,31027 28.788
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp (KKTC Uyruklu) SAY 1 480,56192 29.354
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (Ücretli) (Ücretli) SAY 30 480,45383 29.454
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (Ücretli) (Ücretli) SAY 68 480,14735 29.719
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (Ücretli) (Ücretli) SAY 76 478,62730 30.859
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp (KKTC Uyruklu) SAY 1 478,21614 31.173
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (Ücretli) (Ücretli) SAY 36 477,90149 31.383
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) SAY 68 477,11265 32.015
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) SAY 110 476,93358 32.173
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) SAY 75 475,28145 33.529
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp (İstanbul) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) SAY 65 474,93191 33.813
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Tıp (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Ücretli) (Ücretli) SAY 10 474,34919 34.215
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (Ücretli) (Ücretli) SAY 43 473,91471 34.567
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) SAY 76 473,24162 35.104
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp (KKTC Uyruklu) SAY 1 472,50856 35.713
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) SAY 42 471,82662 36.260
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (Ücretli) (Ücretli) SAY 76 471,72375 36.342
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) SAY 31 471,49047 36.518
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) SAY 48 470,68931 37.184
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) SAY 18 470,63878 37.226
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (Ücretli) (Ücretli) SAY 45 470,33729 37.485
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp (KKTC Uyruklu) SAY 1 470,14794 37.628
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) SAY 51 469,00879 38.524
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Tıp (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) SAY 76 468,67807 38.794
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp (KKTC Uyruklu) SAY 1 467,13369 39.995
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (Ücretli) (Ücretli) SAY 76 465,85412 41.054
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (Ücretli) (Ücretli) SAY 50 465,46035 41.375
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp (KKTC Uyruklu) SAY 1 465,20984 41.610
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (Ücretli) (Ücretli) SAY 16 464,86982 41.896
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (Ücretli) (Ücretli) SAY 68 462,22325 44.112
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Tıp (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) SAY 50 459,82069 46.115
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) SAY 50 459,66943 46.241
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) SAY 33 459,01882 46.802
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) SAY 68 455,71008 49.621
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) SAY 59 455,31327 49.925
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 2

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