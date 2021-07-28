|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp
|SAY
|130
|497,56049
|17.260
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp
|SAY
|60
|497,48972
|17.304
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp
|SAY
|30
|497,31759
|17.408
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp
|SAY
|160
|497,11670
|17.553
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp
|SAY
|200
|496,67523
|17.839
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp (İngilizce)
|SAY
|60
|496,64504
|17.863
|KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp
|SAY
|130
|496,42182
|17.987
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp
|SAY
|185
|496,39581
|18.007
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1
|495,98271
|18.295
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp (İngilizce)
|SAY
|60
|495,67659
|18.503
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp
|SAY
|100
|495,49937
|18.618
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp
|SAY
|100
|495,32386
|18.724
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp
|SAY
|190
|495,14711
|18.850
|MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp
|SAY
|80
|495,14042
|18.856
|SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıp (Burslu) (Burslu)
|SAY
|13
|495,03678
|18.925
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp
|SAY
|60
|495,02849
|18.933
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp
|SAY
|150
|494,88728
|19.030
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|1
|494,88433
|19.034
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp
|SAY
|110
|494,73952
|19.124
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp
|SAY
|80
|494,73325
|19.127
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|71
|494,54919
|19.252
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp
|SAY
|120
|494,14336
|19.510
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp
|SAY
|140
|494,08024
|19.558
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|91
|494,05220
|19.573
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıp (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|2
|493,92499
|19.660
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|16
|493,62684
|19.856
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp
|SAY
|100
|493,53858
|19.911
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp
|SAY
|110
|493,46599
|19.961
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp
|SAY
|100
|493,25955
|20.111
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp
|SAY
|130
|493,00128
|20.288
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp
|SAY
|150
|492,80319
|20.424
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp
|SAY
|110
|492,68103
|20.515
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp
|SAY
|30
|492,36472
|20.748
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp
|SAY
|110
|492,07086
|20.959
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp
|SAY
|140
|491,99655
|21.011
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp
|SAY
|130
|491,76801
|21.179
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp
|SAY
|30
|491,68060
|21.237
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp
|SAY
|100
|491,34945
|21.459
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Tıp (Burslu) (Burslu)
|SAY
|14
|491,30542
|21.493
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|48
|491,25011
|21.527
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Tıp (Burslu) (Burslu)
|SAY
|10
|491,16122
|21.596
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıp (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|3
|490,95490
|21.760
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|11
|490,84532
|21.838
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|22
|490,18581
|22.261
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|43
|489,73190
|22.604
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp
|SAY
|80
|489,48793
|22.750
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Tıp (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|5
|489,48564
|22.755
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıp (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|70
|488,53972
|23.442
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıp (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|3
|488,24815
|23.660
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|48
|487,24743
|24.366
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıp (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|SAY
|6
|487,23971
|24.369
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|76
|487,12105
|24.453
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|SAY
|12
|486,72276
|24.730
|SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıp (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|SAY
|36
|486,37634
|24.999
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına)
|SAY
|30
|485,91623
|25.322
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıp (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|32
|485,43697
|25.654
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|51
|485,02601
|25.968
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|SAY
|20
|484,67129
|26.242
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıp (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|62
|484,37561
|26.462
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|76
|483,74757
|26.953
|AZERBAYCAN TIP ÜNİVERSİTESİ (Yabancı)
|Tıp (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|40
|482,68803
|27.761
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1
|482,35503
|27.989
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıp (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|37
|481,47065
|28.668
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıp (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|23
|481,31633
|28.782
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıp (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|50
|481,31027
|28.788
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1
|480,56192
|29.354
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıp (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|30
|480,45383
|29.454
|UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıp (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|68
|480,14735
|29.719
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıp (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|76
|478,62730
|30.859
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1
|478,21614
|31.173
|SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıp (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|36
|477,90149
|31.383
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıp (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|SAY
|68
|477,11265
|32.015
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına)
|SAY
|110
|476,93358
|32.173
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıp (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|SAY
|75
|475,28145
|33.529
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp (İstanbul) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına)
|SAY
|65
|474,93191
|33.813
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Tıp (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|10
|474,34919
|34.215
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıp (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|43
|473,91471
|34.567
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıp (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|SAY
|76
|473,24162
|35.104
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1
|472,50856
|35.713
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|SAY
|42
|471,82662
|36.260
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıp (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|76
|471,72375
|36.342
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıp (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|31
|471,49047
|36.518
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıp (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|48
|470,68931
|37.184
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|SAY
|18
|470,63878
|37.226
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıp (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|45
|470,33729
|37.485
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1
|470,14794
|37.628
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıp (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|SAY
|51
|469,00879
|38.524
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Tıp (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|SAY
|76
|468,67807
|38.794
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1
|467,13369
|39.995
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıp (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|76
|465,85412
|41.054
|İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıp (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|50
|465,46035
|41.375
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1
|465,20984
|41.610
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıp (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|16
|464,86982
|41.896
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıp (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|68
|462,22325
|44.112
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Tıp (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|SAY
|50
|459,82069
|46.115
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıp (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|50
|459,66943
|46.241
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıp (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|33
|459,01882
|46.802
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıp (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|68
|455,71008
|49.621
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|SAY
|59
|455,31327
|49.925
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|SAY
|2
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