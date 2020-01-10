YENGEÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU VE AY TUTULMASI ETKİLERİ

Sevgili Yengeç burçları, 2020 ile beraber burcunuzda bir Ay Tutulması meydana geliyor. Bu tutulmada biraz miskinliğiniz üzerinizde olabilir ancak tembellikten çabucak kurtulacaksınız. Hem özel hayatınızda hem de kariyerinizde önemli girişimlere imza atabilirsiniz. Atacağınız adımlar her ne olursa olsun hızlı bir şekilde harekete geçeceksiniz. Taşınmak mı istiyorsunuz? Hemen yeni bir ev bulabilirsiniz. İlişkinizden memnun musunuz? Evliliğe adım atabilirsiniz. Hayatınızda aşk mı istiyorsunuz? Hayatınıza biri girebilir. Kısaca azminiz ve kararlılığınızla elde edemeyeceğiniz bir şey yok.