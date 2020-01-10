10 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Umut dolu, güzel bir 2020 yılına girmiş bulunmaktayız. Yeni yılı ise Yengeç burcundaki Ay Tutulması ile karşılıyoruz. Ülkemizden tamamı gözlenebilecek bu tutulma, 20.05-00.15 saatleri arasında yaşanacak. aY Tutulması'nın etkilerini hissedeceğimiz 1.5 aylık dönemde evcimen, duygusal ve içimize kapanık tutum ve davranışlarımızdan kurtulmamız gerekiyor. Ayrıca aşkta yeni bitişler ve başlangıçlar gerçekleşebilir. Peki Ay Tutulması burçları nasıl etkileyecek? Ay Tutulması'nın burçlara etkisi ve haftalık burçlar haberimizde!
KOÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU VE AY TUTULMASI ETKİLERİ
Sevgili Koç burçları… Yeni haftayla beraber hedefleriniz, geleceğe yönelik planlarınız ve ev konularınız gündeminizde olacak… Evinizden memnun değilseniz, taşınma kararı alabilirsiniz. Kariyere gelecek olursak, değişim yavaş yavaş gerçekleşiyor. Yeni bir sektöre atılabilir, ya da iş değişikliğine gidebilirsiniz. Bulunduğunuz işte kararlar vermeniz istenebilir. Bu süreçte daha kendinizden emin bir şekilde hareket etmeniz gerekiyor. Özel hayatınız ise kariyerinize nazaran daha güzel geçecek… Yaratıcılık gerektiren hobilere yöneleceksiniz.
BOĞA HAFTALIK BURÇ YORUMU VE AY TUTULMASI ETKİLERİ
Yeni yıla ve haftaya Yengeç burcundaki Dolunay ile giriş yapıyorsunuz sevgili Boğalar… Tutulma en çok kariyer ve eğitim alanlarında sizleri etkileyecek. Bulunduğunuz ortamlarda fikir ve düşünceleriniz dikkate alınacak, kariyerde yol gösterici olacaksınız. İş arayan Boğalar da başarılı mülakatlar geçirecek. Ayrıca alacağınız eğitimlerle geleceğinize yön vereceksiniz. Aşk ve sosyal hayatınız çok güzel. Eşinizden, sevgilinizden ya da yakın dostlarınızdan güzel destekler alıyorsunuz.
İKİZLER HAFTALIK BURÇ YORUMU VE AY TUTULMASI ETKİLERİ
Sevgili İkizler burçları... Yeni yılı ve haftayı Ay Tutulması'nın etkileriyle karşılıyorsunuz. Bu dönemde en çok finansal konularla ilgili gelişmeler ön planda olacak. Bu demektir ki, parasal meselelerde güzel haberler alabilirsiniz. Uzun süredir satın almak istediğiniz pahalı bir eşyaya kavuşabilirsiniz. Eğer bir girişiminiz varsa ve krediye ihtiyacınız varsa başvurularınız olumlu yanıtlanabilir. Çok çalışmanız gerekse de emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Aşk hayatınızda ise biraz duygusallık hakim olacak.
YENGEÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU VE AY TUTULMASI ETKİLERİ
Sevgili Yengeç burçları, 2020 ile beraber burcunuzda bir Ay Tutulması meydana geliyor. Bu tutulmada biraz miskinliğiniz üzerinizde olabilir ancak tembellikten çabucak kurtulacaksınız. Hem özel hayatınızda hem de kariyerinizde önemli girişimlere imza atabilirsiniz. Atacağınız adımlar her ne olursa olsun hızlı bir şekilde harekete geçeceksiniz. Taşınmak mı istiyorsunuz? Hemen yeni bir ev bulabilirsiniz. İlişkinizden memnun musunuz? Evliliğe adım atabilirsiniz. Hayatınızda aşk mı istiyorsunuz? Hayatınıza biri girebilir. Kısaca azminiz ve kararlılığınızla elde edemeyeceğiniz bir şey yok.
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