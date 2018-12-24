2019'da Boğa burcunu neler bekliyor?

Bireyselliğin hazlarını yaşarken, sorumlulukları hatırlamak durumunda kalacaksınız. Dengeyi korumak önemli bu yıl önemli hale geliyor. Kaynaklarınız yenilenirken gelir artışı yaşayabilirsiniz. Bir yandan aile ve yuva kurmak, çocuk sahibi olmak diğer yandan tamamiyle bireysel olmak isteyebilirsiniz.