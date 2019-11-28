2019'a kahkahalı veda

BKM Mutfak organizasyon, dopdolu programıyla aralık ayında da güldürmeye devam edecek. Doğu Demirkol, Mesut Süre. Okan Cabalar gibi ünlü stand up komedyenlerinin yanı sıra, Songül Öden Lal Hayal oyunuyla seyirci karşısına çıkacak. 16 farklı sahne gösterisi, stand up ve tiyatro oyunuyla 56 kez perde açarak seyircilere keyifli bir ay geçirecek

BKM Mutfak, 2019'a kahkahayla veda ettirecek.

2019'da onlarca komedyenle yüzlerce kez on binlerce kişiye kahkaha attıran BKM Mutfak, yılın son ayında da seyircileri için özel bir program hazırladı.

Stand up, sahne gösterisi ve tiyatro oyunu olmak üzere 16 farklı etkinlikle 56 kez perde açacak olan BKM Mutfak, İstanbul ve Anadolu'da seyircilerine keyifli bir ay yaşatacak.

BKM Mutfak, takvimi belli olan etkinliklerin yanı sıra aralık ayında da Açık Mikrofon'a çıkmak isteyen amatör komedyenlere sahnesini açık tutacak.

BKM Mutfak Aralık Etkinlikleri

1 Aralık 2019 Pazar

Sevimli Dostlar - Duru Ataşehir

1 Aralık 2019 Pazar

Cihan Talay - BKM Mutfak Kıbrıs

2 Aralık 2019 Pazartesi

Doğu Demirkol - BKM

3 Aralık 2019 Salı

Doğu Demirkol - İstanbul Üniversitesi

4 Aralık 2019 Çarşamba

Doğu Demirkol - Dasdas

4 Aralık 2019 Çarşamba

Mesut Süre - İzmir

5 Aralık 2019 Perşembe

Bülent Beyin Hikayesi - İzmir

6 Aralık 2019 Cuma

Doğu Demirkol - İzmir

6 Aralık 2019 Cuma

BKM Mutfak Açık Mikrofon - BKM Mutfak Kıbrıs

6 Aralık 2019 Cuma

Okan Cabalar - İzmir

6 Aralık 2019 Cuma

Tahsin Hasoğlu - Ankara

6 Aralık 2019 Cuma

Cem İşçiler Açık Mikrofon - BKM Mutfak Kıbrıs

7 Aralık 2019 Cumartesi

Miray - Fourseasons

8 Aralık 2019 Pazar

Sevimli Dostlar - İzmir

9 Aralık 2019 Pazartesi

Mesut Süre - Mersin

10 Aralık 2019 Salı

Mesut Süre - Adana

11 Aralık 2019 Çarşamba

Doğu Demirkol - Bursa

11 Aralık 2019 Çarşamba

Mesut Süre - Gaziantep

11 Aralık 2019 Çarşamba

Cihan Talay - Ankara

11 Aralık 2019 Çarşamba

Var Böyle Tipler & Kıvanç Talu - Bodrum

11 Aralık 2019 Çarşamba

Kıvanç Talu - Bodrum

12 Aralık 2019 Perşembe

Okan Cabalar - Filmde

12 Aralık 2019 Perşembe

Tahsin Hasoğlu - BKM Mutfak Çarşı

12 Aralık 2019 Perşembe

Miray - Barış Manço Kültür Merkezi

13 Aralık 2019 Cuma

Tahsin Hasoğlu - CKM

13 Aralık 2019 Cuma

Mesut Süre - Ankara

13 Aralık 2019 Cuma

Miray - BKM Mutfak Çarşı

14 Aralık 2019 Cumartesi

Sevimli Dostlar - CKM

14 Aralık 2019 Cumartesi

Mesut Süre - Zorlu PSM

14 Aralık 2019 Cumartesi

Cem İşçiler - Ankara

17 Aralık 2019 Salı

Cem İşçiler - Kocaeli Üniversitesi

18 Aralık 2019 Çarşamba

Cihan Talay - İzmir

19 Aralık 2019 Perşembe

Cem İşçiler - Ege Mizah Festivali

20 Aralık 2019 Cuma

Cem İşçiler - İzmir

20 Aralık 2019 Cuma

Sevimli Dostlar - Moi

20 Aralık 2019 Cuma

Doğu Demirkol - MOİ Sahne

20 Aralık 2019 Cuma

Miray - Ankara

21 Aralık 2019 Cumartesi

Onur Gökçek & Yusuf Bilal - İzmir

21 Aralık 2019 Cumartesi

Sevimli Dostlar - Trump Kültür Merkezi

21 Aralık 2019 Cumartesi

Lal Hayal - Denizli

21 Aralık 2019 Cumartesi

Miray - Bodrum

22 Aralık 2019 Pazar

Lal Hayal - İzmir

23 Aralık Pazartesi

Doğu Demirkol - BKM

23 Aralık 2019 Pazartesi

Bar Psikoloğu - Bodrum

24 Aralık 2019 Salı

Doğu Demirkol - Ankara

26 Aralık 2019 Perşembe

Tahsin Hasoğlu - BKM Mutfak Çarşı

26 Aralık 2019 Perşembe

Doğu Demirkol - Fenerbahçe Gecesi

27 Aralık 2019 Cuma

Mesut Süre - Çorlu

27 Aralık 2019 Cuma

Miray - İzmir Performance hall

27 Aralık 2019 Cuma

Onur Gökçek & Yusuf Bilal - Ankara

27 Aralık 2019 Cuma

Doğu Demirkol - İETEM

27 Aralık 2019 Cuma

Tahsin Hasoğlu - Denizli

28 Aralık 2019 Cumartesi

Tahsin Hasoğlu - İzmir

28 Aralık 2019 Cumartesi

Sevimli Dostlar - Torium Sahne

29 Aralık 2019 Pazar

Sevimli Dostlar - Kadıköy Halk Eğitim