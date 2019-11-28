2019'a kahkahalı veda

28 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
BKM Mutfak, 2019'a kahkahayla veda ettirecek.
2019'da onlarca komedyenle yüzlerce kez on binlerce kişiye kahkaha attıran BKM Mutfak, yılın son ayında da seyircileri için özel bir program hazırladı.
Stand up, sahne gösterisi ve tiyatro oyunu olmak üzere 16 farklı etkinlikle 56 kez perde açacak olan BKM Mutfak, İstanbul ve Anadolu'da seyircilerine keyifli bir ay yaşatacak.
BKM Mutfak, takvimi belli olan etkinliklerin yanı sıra aralık ayında da Açık Mikrofon'a çıkmak isteyen amatör komedyenlere sahnesini açık tutacak.
BKM Mutfak Aralık Etkinlikleri
1 Aralık 2019 Pazar
Sevimli Dostlar - Duru Ataşehir
1 Aralık 2019 Pazar
Cihan Talay - BKM Mutfak Kıbrıs
2 Aralık 2019 Pazartesi
Doğu Demirkol - BKM
3 Aralık 2019 Salı
Doğu Demirkol - İstanbul Üniversitesi
4 Aralık 2019 Çarşamba
Doğu Demirkol - Dasdas
4 Aralık 2019 Çarşamba
Mesut Süre - İzmir
5 Aralık 2019 Perşembe
Bülent Beyin Hikayesi - İzmir
6 Aralık 2019 Cuma
Doğu Demirkol - İzmir
6 Aralık 2019 Cuma
BKM Mutfak Açık Mikrofon - BKM Mutfak Kıbrıs
6 Aralık 2019 Cuma
Okan Cabalar - İzmir
6 Aralık 2019 Cuma
Tahsin Hasoğlu - Ankara
6 Aralık 2019 Cuma
Cem İşçiler Açık Mikrofon - BKM Mutfak Kıbrıs
7 Aralık 2019 Cumartesi
Miray - Fourseasons
8 Aralık 2019 Pazar
Sevimli Dostlar - İzmir
9 Aralık 2019 Pazartesi
Mesut Süre - Mersin
10 Aralık 2019 Salı
Mesut Süre - Adana
11 Aralık 2019 Çarşamba
Doğu Demirkol - Bursa
11 Aralık 2019 Çarşamba
Mesut Süre - Gaziantep
11 Aralık 2019 Çarşamba
Cihan Talay - Ankara
11 Aralık 2019 Çarşamba
Var Böyle Tipler & Kıvanç Talu - Bodrum
11 Aralık 2019 Çarşamba
Kıvanç Talu - Bodrum
12 Aralık 2019 Perşembe
Okan Cabalar - Filmde
12 Aralık 2019 Perşembe
Tahsin Hasoğlu - BKM Mutfak Çarşı
12 Aralık 2019 Perşembe
Miray - Barış Manço Kültür Merkezi
13 Aralık 2019 Cuma
Tahsin Hasoğlu - CKM
13 Aralık 2019 Cuma
Mesut Süre - Ankara
13 Aralık 2019 Cuma
Miray - BKM Mutfak Çarşı
14 Aralık 2019 Cumartesi
Sevimli Dostlar - CKM
14 Aralık 2019 Cumartesi
Mesut Süre - Zorlu PSM
14 Aralık 2019 Cumartesi
Cem İşçiler - Ankara
17 Aralık 2019 Salı
Cem İşçiler - Kocaeli Üniversitesi
18 Aralık 2019 Çarşamba
Cihan Talay - İzmir
19 Aralık 2019 Perşembe
Cem İşçiler - Ege Mizah Festivali
20 Aralık 2019 Cuma
Cem İşçiler - İzmir
20 Aralık 2019 Cuma
Sevimli Dostlar - Moi
20 Aralık 2019 Cuma
Doğu Demirkol - MOİ Sahne
20 Aralık 2019 Cuma
Miray - Ankara
21 Aralık 2019 Cumartesi
Onur Gökçek & Yusuf Bilal - İzmir
21 Aralık 2019 Cumartesi
Sevimli Dostlar - Trump Kültür Merkezi
21 Aralık 2019 Cumartesi
Lal Hayal - Denizli
21 Aralık 2019 Cumartesi
Miray - Bodrum
22 Aralık 2019 Pazar
Lal Hayal - İzmir
23 Aralık Pazartesi
Doğu Demirkol - BKM
23 Aralık 2019 Pazartesi
Bar Psikoloğu - Bodrum
24 Aralık 2019 Salı
Doğu Demirkol - Ankara
26 Aralık 2019 Perşembe
Tahsin Hasoğlu - BKM Mutfak Çarşı
26 Aralık 2019 Perşembe
Doğu Demirkol - Fenerbahçe Gecesi
27 Aralık 2019 Cuma
Mesut Süre - Çorlu
27 Aralık 2019 Cuma
Miray - İzmir Performance hall
27 Aralık 2019 Cuma
Onur Gökçek & Yusuf Bilal - Ankara
27 Aralık 2019 Cuma
Doğu Demirkol - İETEM
27 Aralık 2019 Cuma
Tahsin Hasoğlu - Denizli
28 Aralık 2019 Cumartesi
Tahsin Hasoğlu - İzmir
28 Aralık 2019 Cumartesi
Sevimli Dostlar - Torium Sahne
29 Aralık 2019 Pazar
Sevimli Dostlar - Kadıköy Halk Eğitim
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