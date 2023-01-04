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Haberler Gündem 3. Sayfa "PES" DEDİRTEN OLAY | Sahte diş hekimi 20 yıl sonra tutuklandı - Güncel Haberler

20 yıl diş çekti! Sahte diş hekimi tutuklandı!

Mersin'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kendisini 'diş hekimi' olarak tanıtıp, 20 yıldır merdiven altı diş tedavisi yaptığı belirlenen M.Ç., polisten kaçıp saklandığı berberde yakalanarak tutuklandı

Giriş: 04.01.2023 - 09:57 | Güncelleme: ABONE OL
20 yıl diş çekti! Sahte diş hekimi tutuklandı!
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DHA

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, CİMER üzerinden yapılan ihbarla harekete geçti.

YANLIŞ TEDAVİYLE MAĞDURİYETE NEDEN OLDU

DHA'da yer alan habere göre ekipler, M.Ç.´nin Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Mahallesi´nde merdiven altı muayenehanede sahte diş hekimliği yaptığını ve yanlış tedavi uygulayarak mağduriyetlere neden olunduğu tespit etti.

KAÇTI ANCAK GÖZALTINA ALINDI

M.Ç.'nin, muayene için gelenleri de binanın çatısına sakladığı saptandı. Muayenehaneye baskın yapan ekipler, şüpheliyi kaçarak saklandığı berber dükkanında yakaladı.

KULLANDIĞI MALZEMEYİ BİR DAHA KULLANMIŞ

İş yerinde yapılan kontrolde, diş muayenesi için gerekli malzemeler bulunurken, tedavi sırasında kullanılan malzemelerin tekrar kullanılmak üzere saklandığı belirlendi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan detaylı aramadan sonra iş yeri, mühürlenirken, M.Ç. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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