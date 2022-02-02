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20 ve 30 rekatlık Recep ayı namazı nasıl kılınır? Diyanet bilgisi ile 20-30 rekatlık Recep ayı namazı kılınışı!

Recep ayının başlamasına kısa bir süre kala Recep ayı namazı da şimdiden merak konusu oldu. Yurt genelindeki binlerce inanan vatandaşımız; Recep ayı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve namaz için nasıl niyet edilir sorularının cevaplarını arıyor. İşte Recep ayı namazı ile ilgili bilinmesi gerekenler...

02.02.2022 - 10:53 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Recep ayının başlamasına kısa bir süre kala Recep ayı 20 rekat ve 30 rekat namazları da şimdiden merak konusu oldu. Yurt genelindeki binlerce inanan vatandaşımız; Recep ayı 20 ve 30 rekat namazları nasıl kılınır, kaç rekattır ve namaz için nasıl niyet edilir sorularının cevaplarını arıyor. İşte Recep ayı namazları ile ilgili bilinmesi gerekenler...

  • RECEP AYI 30 REKAT NAMAZ NASIL KILINIR?

    Recep ayının 1'i ile 10' u arasında toplamda 10 rekat olmak üzere 11'i ile 20'si arasında da yine 10 rekat, 21'i ile 30'u arasında kılınacak 10 rekatlık namaz ile beraber toplamda 30 rekatlık namaz vardır. Peygamber Efendimiz (SAV)'in bu namazı kılanın kalbi ölmez olarak rivayet ettiği namazdaki tek fark sonda okunan dua kısımlarıdır. İşte Recep ayı 30 rekat namazın kılınışı... 

    İlk 10 günden sonra kılınan namaz bitince, 11 kez La ilahe illallahu vahdehu la şerikeleh, lehü-l mülkü ve le'hül hamdü yuhyi ve yuümıt, ve hüve Hayyün la yemutü bi yedihi'l hayr ve heüve ala külli şey'in kadir' okunup dua edilir.

    Recep ayı 30 rekat namaza şöyle niyet edilir:

    "Ya Rabbi, beni, teşrifleriyle dünyayı nûra gark ettiğin Efendimiz hürmetine, sevgili ayın Recebi şerif hürmetine, feyz-i ilahine, afv-ı ilahine, rıza-i ilahine nail eyle. abid, zahid kulların arasına kaydeyle. Dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyle. Rıza-i şerifin için, Allahü Ekber."

    Her rekatta 1 Fatiha, 3 kez Kafirun Suresi, 3 kez İhlas-ı şerif okuyup, 2 rekatta bir selam verilir. Böylece 10 rek'at tamamlanır.

  • İlk on gün içinde kılınan namazdan sonra, 11 defa :

    La ilahe illallahü vahdehû la şerike leh. Lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü yuhyi ve yümit. Ve hüve hayyün la yemûtü biyedihi'l-hayr. Ve hüve ala külli şey'in kadir" okunup dua edilir.

    İkinci on gün içinde, yani Recep ayının 11'i ile 20'si arasında kılınan 10 rekattan sonra, 11 defa:

    "İlahen vahıden ehaden sameden ferden vitren hayyen kayyûmen daimen ebeda" okunup dua edilir.

    Üçüncü on gün içinde, yani Receb'in 21'i ile 30'u arasında kılınan 10 rek'atten sonra da 11 kere:

    "Allahümme la mania lima a'tayte, vela mu'tiye lima mena'te, vela raadde lima kadayte, vela mübeddile lima hakemte, vela yenfeu ze'l-ceddi minke'l-ceddü. Sübhane rabbiye'l-aliyyi'l-a'le'l-vehhab. Sübhane rabbiye'l-aliyyi'l-a'le'l-vehhab. Sübhane rabbiye'l-aliyyi'l-a'le'l-kerimi'l-vehhab. Ya vehhabü ya vehhabü ya vehhab" okuyup dua edilir.

    Bu 30 rekat namazın ilk ve ikinci onunu herhanfgi bir sebeble kılamamış ise hepsini (30 rekatın tamamını) son 10 gün içerisinde de kılabilir.

  • RECEP AYI 20 REKAT NAMAZ NASIL KILINIR?

    Receb ayının ilk 10 gün, ikinci 10 gün ve üçüncü 10 günlük döneminde kılınacak 20 rekat Hacet Namazı vardır. Vatandaşlar arasında Receb ayı namazı olarak da anılan bu namazın kılınış şekilleri aynı olup yalnızca namazdan sonra okunacak dualar farklıdır.

     

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