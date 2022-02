İlk on gün içinde kılınan namazdan sonra, 11 defa :



La ilahe illallahü vahdehû la şerike leh. Lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü yuhyi ve yümit. Ve hüve hayyün la yemûtü biyedihi'l-hayr. Ve hüve ala külli şey'in kadir" okunup dua edilir.



İkinci on gün içinde, yani Recep ayının 11'i ile 20'si arasında kılınan 10 rekattan sonra, 11 defa:



"İlahen vahıden ehaden sameden ferden vitren hayyen kayyûmen daimen ebeda" okunup dua edilir.



Üçüncü on gün içinde, yani Receb'in 21'i ile 30'u arasında kılınan 10 rek'atten sonra da 11 kere:



"Allahümme la mania lima a'tayte, vela mu'tiye lima mena'te, vela raadde lima kadayte, vela mübeddile lima hakemte, vela yenfeu ze'l-ceddi minke'l-ceddü. Sübhane rabbiye'l-aliyyi'l-a'le'l-vehhab. Sübhane rabbiye'l-aliyyi'l-a'le'l-vehhab. Sübhane rabbiye'l-aliyyi'l-a'le'l-kerimi'l-vehhab. Ya vehhabü ya vehhabü ya vehhab" okuyup dua edilir.



Bu 30 rekat namazın ilk ve ikinci onunu herhanfgi bir sebeble kılamamış ise hepsini (30 rekatın tamamını) son 10 gün içerisinde de kılabilir.