01 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Trabzon'da 4 kişinin hayatı kaybettiği trafik kazasında asli kusurlu bulunan sürücü Mutlu Ş. hakkında karar çıktı. Mahkemenin iyi hal indirimi uyguladığı sanık 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Enis Yıldırım'ın haberine göre, korkunç kaza, Karadeniz Sahil Yolu'nda 22 Haziran 2016'da meydana geldi. Asiye Demir Solak'ın kullandığı otomobile, önünde seyreden ve aniden sol şeride geçen Mutlu Ş. yönetimindeki araç çarptı. Çapmanın etkisiyle karşı şeride geçen Solak'ın otomobili, Osman Zeki Çırak idaresindeki taksiyle çarpıştı. Başka bir otomobil de kaza yapan iki araca çarparak durabildi.
4 KIZ KARDEŞTEN 2'Sİ ÖLDÜ
Kazada Asiye Demir Solak ve araçta bulunan kız kardeşi Ayşegül Demir ile Mihriban Sağlam'ın yanı sıra taksi sürücüsü Osman Zeki Çırak öldü. Kazada, kardeşlerini kaybeden Birsen ve Elif Demir ise yaralı kurtuldu. 4 kardeşin birlikte iftar açmak için yola çıktığı belirlendi.
BİLİRKİŞİ ASLİ KUSURLU BULDU
Bilirkişi, Mutlu Ş.'nin sola manevra yaparak, arkadan gelen araca çarpıp karşı şeride geçmesine neden olduğunu belirterek, Mutlu Ş.'yi asli kusurlu buldu. Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak iddiasıyla yargılanan Mutlu Ş., bilirkişi raporunu reddederek, orta şeritte seyir halindeyken diğer aracın kendisine çarptığını ifade etti. Suçsuz olduğunu söyleyen Mutlu Ş. beraatini istedi.
İYİ HAL İNDİRİMİ
Mutlu Ş., 6 yıl hapis hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığın duruşmadaki tutum ve davranışlarını göz önüne alarak iyi hal indirimi uygulayarak 5 yıla düşürdü. Sanığın ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerinin sürücü hakkında tazminat davası açtığı öğrenildi.
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