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        Haberler Magazin 2. Sayfa konuğu Yalçın Dümer kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Yalçın Dümer mesleği ne?

        Yalçın Dümer kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Yalçın Dümer mesleği ne?

        TV8 ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına konuk olan Yalçın Dümen gündem oldu. Oyuncu hakkında sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılan: "Yalçın Dümer kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Yalçın Dümer mesleği ne?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 14:27 Güncelleme: 27.12.2023 - 14:27
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        • 1

          Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk olan Yalçın Dümen'in kim olduğu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Konuyla ilgili merak edilen: "Yalçın Dümer kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Yalçın Dümer mesleği ne?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

        • 2

          YALÇIN DÜMER KİMDİR?

          1965 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yalçın Dümer'in mesleği oyunculuk ve sunuculuktur. Oyuncu Ekrem Dümer ve Nejla Dümer'in oğlu olan isim, Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra konservatuvara girmiş ve buradayken Şehir Tiyatroları'nda görev almıştır. Yalçın Dümen aynı zamanda Amerika'da sinema okulunda okuyabilmek için benzin istasyonlarında çalışmıştır.

        • 3

          YALÇIN DÜMER FİLMOGRAFİ

          1985: Yaz Bitti (Hakan)
          1986: Asılacak Kadın (Yalçın Özveren)
          1988: Canım Oğlum (Kenan Akyüz)
          1988: Melodram (Ressam Koray)
          1989: Hoşçakal (Yavuz)
          1990: Aşka Kimse Yok (Yusuf)
          1990: Hasan Boğuldu (Hasan)
          1991: Mem-ü Zin (Memo)
          1991: Benim İçin Ağlama (Rıfat)
          1992: Fırtına Kuşu (Mustafa)
          1992: Aysarının Zilleri (Kazım)
          1993: Arayış - Abdullah-ı Tercüman (Abdullah-ı Tercüman)
          1993: Barışta Savaşanlar
          1993: Gecem ve Gündüzüm
          1993: Çok Özel İlişkiler
          1994: Bize Nasıl Kıydınız (Hüseyin)
          1994: Zirvedekiler
          1995: Gece Otostopçusu (Tolga)
          1995: Gökkuşağı (Metin)
          1995: Aşk Üzerine Söylenmemiş Her Şey (Cem)
          1995: Mirasyediler (Metin)
          1996: Anılardaki Sevgili
          1996: Yüzleşme (Melih)
          1996: Zühre (Metin)
          1996: Çılgın Badiler

        • 4

          1997: İlk Aşk (Metin)
          1998: Yaşama Hakkı
          1999: Can Dostum (Cem)
          1999: Evimiz Olacak mı? (Doktor)
          2000: Aşk Hırsızı (Gökhan)
          2000: Paşa Baba Konağı
          2003: Umutların Ötesi
          2004: Şeytan Sofrası
          2005: Beşinci Boyut (Adem)
          2006: Anka Kuşu (Selman)
          2007: Kara Güneş
          2007: Hakkını Helal Et
          2007: İstiklal: Gelinin Binbaşıya Ağıdı
          2008: Kar Düşerken
          2008: Kollama (Celal)
          2008: Saddam'ın Askerleri: Kara Güneş
          2008: Sevgili Babam (Yaman)
          2009: IV. Osman (Mithat)
          2011: Kir (Komutan)
          2012: Hayat Sürprizlerle Dolu
          2012: İki Günlük Hürriyet
          2013: Meçhul
          2014: Alev Oteldeki Cinayet
          2014: Başkanın Kızı
          2014: Kız Evliya

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

        BURÇLAR

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