Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk olan Yalçın Dümen'in kim olduğu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Konuyla ilgili merak edilen: "Yalçın Dümer kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Yalçın Dümer mesleği ne?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.