Yalçın Dümer kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Yalçın Dümer mesleği ne?
TV8 ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına konuk olan Yalçın Dümen gündem oldu. Oyuncu hakkında sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılan: "Yalçın Dümer kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Yalçın Dümer mesleği ne?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.
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Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk olan Yalçın Dümen'in kim olduğu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Konuyla ilgili merak edilen: "Yalçın Dümer kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Yalçın Dümer mesleği ne?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
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YALÇIN DÜMER KİMDİR?
1965 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yalçın Dümer'in mesleği oyunculuk ve sunuculuktur. Oyuncu Ekrem Dümer ve Nejla Dümer'in oğlu olan isim, Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra konservatuvara girmiş ve buradayken Şehir Tiyatroları'nda görev almıştır. Yalçın Dümen aynı zamanda Amerika'da sinema okulunda okuyabilmek için benzin istasyonlarında çalışmıştır.
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YALÇIN DÜMER FİLMOGRAFİ
1985: Yaz Bitti (Hakan)
1986: Asılacak Kadın (Yalçın Özveren)
1988: Canım Oğlum (Kenan Akyüz)
1988: Melodram (Ressam Koray)
1989: Hoşçakal (Yavuz)
1990: Aşka Kimse Yok (Yusuf)
1990: Hasan Boğuldu (Hasan)
1991: Mem-ü Zin (Memo)
1991: Benim İçin Ağlama (Rıfat)
1992: Fırtına Kuşu (Mustafa)
1992: Aysarının Zilleri (Kazım)
1993: Arayış - Abdullah-ı Tercüman (Abdullah-ı Tercüman)
1993: Barışta Savaşanlar
1993: Gecem ve Gündüzüm
1993: Çok Özel İlişkiler
1994: Bize Nasıl Kıydınız (Hüseyin)
1994: Zirvedekiler
1995: Gece Otostopçusu (Tolga)
1995: Gökkuşağı (Metin)
1995: Aşk Üzerine Söylenmemiş Her Şey (Cem)
1995: Mirasyediler (Metin)
1996: Anılardaki Sevgili
1996: Yüzleşme (Melih)
1996: Zühre (Metin)
1996: Çılgın Badiler
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1997: İlk Aşk (Metin)
1998: Yaşama Hakkı
1999: Can Dostum (Cem)
1999: Evimiz Olacak mı? (Doktor)
2000: Aşk Hırsızı (Gökhan)
2000: Paşa Baba Konağı
2003: Umutların Ötesi
2004: Şeytan Sofrası
2005: Beşinci Boyut (Adem)
2006: Anka Kuşu (Selman)
2007: Kara Güneş
2007: Hakkını Helal Et
2007: İstiklal: Gelinin Binbaşıya Ağıdı
2008: Kar Düşerken
2008: Kollama (Celal)
2008: Saddam'ın Askerleri: Kara Güneş
2008: Sevgili Babam (Yaman)
2009: IV. Osman (Mithat)
2011: Kir (Komutan)
2012: Hayat Sürprizlerle Dolu
2012: İki Günlük Hürriyet
2013: Meçhul
2014: Alev Oteldeki Cinayet
2014: Başkanın Kızı
2014: Kız Evliya