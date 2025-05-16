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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig 2. Lig play-off 3. tur maç programı belli oldu! - Futbol Haberleri

        2. Lig play-off 3. tur maç programı belli oldu!

        Nesine 2. Lig'de play-off üçüncü tur maçlarının programı belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 21:12 Güncelleme: 16.05.2025 - 21:17
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        2. Lig 3. tur maç programı belli oldu!
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        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çift maç eleme usulüne göre oynanacak turda rakiplerine üstünlük kuran takımlar, finale yükselecek.

        2. Lig play-off üçüncü tur müsabakalarının programı şöyle:

        22 MAYIS PERŞEMBE

        Beyaz Grup:

        16.00 Altınordu-Batman Petrolspor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil H. Tüzün)

        Kırmızı Grup:

        Artı Değer Vanspor-Çimentaş Elazığspor (Van Atatürk) (Maçın başlangıç saati, daha sonra açıklanacak)

        26 MAYIS PAZARTESİ

        Beyaz Grup:

        20.00 Batman Petrolspor-Altınordu (Batman)

        Kırmızı Grup:

        20.00 Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor (Elazığ)

        İşte 2. Lig'de 3. tura yükselen takımlar!
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