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        27 ülkeden 54 sanatçının katıldığı 2. Kommagene Bienali "İyileşmek" temasıyla başladı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen 2. Kommagene Bienali, konser ve çeşitli etkinliklerle başladı. 27 ülkeden 54 sanatçı katıldığı bienalin açılış teması, asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle "İyileşmek" olarak belirlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 12:25 Güncelleme: 23.08.2024 - 12:25
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        • 1

          Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2. Kommagene Bienali başladı. Bienalin açılış teması, asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle "İyileşmek" olarak belirlendi.

        • 2

          Adıyaman Valiliği ile Kahta Kaymakamlığınca Cendere Köprüsü’nde düzenlenen bienal, Nurettin Rençber'in konseriyle başlayan etkinlik Genel Sanat Yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın yaptığı Anadolu Ateşi'nin gösterisiyle devam etti.

        • 3

          Yaklaşık 3 saat süren etkinlikte sanatçı Nurettin Rençber, Adıyaman yöresine ait söylediği türkülere, vatandaşlar da eşlik etti.

        • 4

          Etkinliğe, Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Resul Kurt, Hüseyin Özhan, Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        • 5

          Sanatçı Nurettin Rençber ve Anadolu Ateşi Dans Grubu'nun hiçbir ücret talep etmeden katılım sağladıklarını belirten Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, "2. Kommagene Bienali kapsamında yapmış olduğumuz konser organizasyonunda kıymetli sanatçılarımız Nurettin Rençber ve Anadolu Ateşi Dans Grubu'nu Kahta ilçemizde, Adıyaman ilimizde misafir ettik. Tabii bu 2. Kommagene bianeli diyoruz ama bizim çok köklü mirasımız var buralardadır. Anadolu'nun kıymetli eserlerinin bulunduğu Adıyaman ilimizin özellikle Kahta ilçesinde bulunan eserlerimizin ve Adıyaman ilimizin diğer ilçelerinde bulunan tarihi eserlerimizi bu şekilde biz hem vatandaşlarımıza hem de gelen turistlerimize bu organizasyonlarla tanıtmaya çalışıyoruz. Tabi Adıyaman ve ilçelerimiz malumunuz depremde ağır bir şekilde etkilendi. 11 ilimizin içerisinde belki en ciddi etkilenen illerimizden birisi. Bu anlamda depremin izini silmek için devletimizin çalışmaları var gücüyle devam ediyor. Bununla birlikte depremin izini psikolojik olarak da silmek için bu şekilde kültürel faaliyetlerimizi turistik faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Uluslararası organizasyonlarımız devam ediyor. Bienal kapsamında dünyanın her tarafından gelen sanatçılarımız burada eserlerini sergiliyorlar ve belli bir süre vatandaşlarımızın da ziyaretine açık olacak. Bütün sanatseverleri ilimize, ilçemize davet ediyorum. Bu organizasyonun gerçekleştirilmesinde başta Adıyaman Valisi Osman Varol'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

        • 6
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