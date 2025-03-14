2 günlük bebeği boğup çukura gömmüşlerdi! Anne ve anneanne 5 yıldır aranıyordu!
Tekirdağ'da, evlilik dışı ilişkiden doğan kız bebeğini 'aile meclisi' kararıyla öldürüp, evin bahçesindeki çukura gömdükleri gerekçesiyle yargılandıkları davada müebbet hapse çarptırılan 38 yaşındaki anne İ.A. ile 15 yıl hapis cezası verilen 64 yaşındaki anneanne T.S., 5 yıl sonra jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı
Tekirdağ Çorlu'da yaşayan İ.A. (38), 2010 yılında sevgilisinden hamile kaldı. Bu sırada İ.A.’nın sevgilisi askere gitti. Hamileliğini 9 ay boyunca gizleyen İ.A., doğum sancıları tutunca, durumu ailesine anlattı.
BOĞUP ÜZERİNE BETON DÖKTÜLER
DHA'daki habere göre İ.A. dünyaya getirdiği kız bebek, 2 günlükken aile meclisinin kararıyla boğuldu, ardından da evin bahçesine kazılan çukura atılıp üzerine beton döküldü.
BEBEĞİN CESEDİ BULUNDU
Olay, ankesörlü telefondan polisi arayan kişinin ihbarı üzerine ortaya çıktı. Polis, bahçede yaptığı kazıda bebeğin cesedi buldu. Olayın ardından gözaltına alınan anne İ.A ile anneanne T.S., tutuklandı.
ANNE İLE KIZI KAYIPLARA KARIŞTI
Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sırasında anne ile kızı 2018 yılında tahliye edildi. Devam eden süreçte mahkeme anne İ.A.’yı, 'Yakın akrabayı öldürmek' suçundan müebbet, anneanne T.S.’yi ise 'Yakın akrabayı öldürmeye iştirak' suçundan 15 yıl hapse çarptırdı. Yargıtay'ın 2020 yılında cezaları onaması üzerine anne ile kızı her yerde aranmaya başlandı.
JASAT ANNE KIZIN PEŞİNE DÜŞTÜ
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada, İ.A. ile T.S.'nin Çorlu ilçesi Nusratiye Mahallesi'nde bulundukları belirlendi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Anne ile kızı düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.A ile annesi T.S., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.