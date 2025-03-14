Tekirdağ Çorlu'da yaşayan İ.A. (38), 2010 yılında sevgilisinden hamile kaldı. Bu sırada İ.A.’nın sevgilisi askere gitti. Hamileliğini 9 ay boyunca gizleyen İ.A., doğum sancıları tutunca, durumu ailesine anlattı.

DHA'daki habere göre İ.A. dünyaya getirdiği kız bebek, 2 günlükken aile meclisinin kararıyla boğuldu, ardından da evin bahçesine kazılan çukura atılıp üzerine beton döküldü.

Olay, ankesörlü telefondan polisi arayan kişinin ihbarı üzerine ortaya çıktı. Polis, bahçede yaptığı kazıda bebeğin cesedi buldu. Olayın ardından gözaltına alınan anne İ.A ile anneanne T.S., tutuklandı.

ANNE İLE KIZI KAYIPLARA KARIŞTI

Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sırasında anne ile kızı 2018 yılında tahliye edildi. Devam eden süreçte mahkeme anne İ.A.’yı, 'Yakın akrabayı öldürmek' suçundan müebbet, anneanne T.S.’yi ise 'Yakın akrabayı öldürmeye iştirak' suçundan 15 yıl hapse çarptırdı. Yargıtay'ın 2020 yılında cezaları onaması üzerine anne ile kızı her yerde aranmaya başlandı.