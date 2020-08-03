En güncel Koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 232.856'a yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 5.728 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 3 Ağustos Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

3 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 Ağustos Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu henüz yayınlanmadı.

2 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Ağustos Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

"Son 3 günde yeni hasta sayılarımızın arttığı illerde zatürre oranı aynı kaldı. Ülke genelinde ağır hasta sayımız kontrol altında görünüyor. KURBAN BAYRAMI VE TATİLDE TEDBİR EKSİKLİĞİ ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak sonuçları açısından kaygı verici."

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 40 bin 247 test yapıldı, 987 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti.

Toplam test sayısı 4 milyon 885 bin 916, vaka sayısı 232 bin 856, vefat sayısı 5 bin 728 olarak kayıtlara geçti. Son 24 saatte 978 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 216 bin 494'e yükseldi. Ağır hasta sayısı 582, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,5 oldu.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUMU

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 683 bin 266, virüs tespit edilen kişi sayısı 17 milyon 771 bin 308´e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 11 milyon 167 bin 839´a ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140´tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD´de son paylaşılan verilere göre, 4 milyon 706 bin 59 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 156 bin 752´ye ulaştığı bildirildi.