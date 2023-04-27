'1923'te buluştular

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Cumhuriyetin kuruluş hikâyesini yeni kuşaklara aktarma misyonuyla hayata geçirilen '1923' müzikali, seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.

Müzikali izlemeye gelenler arasında oyuncu Demet Evgar, Oya Başar ve Begüm Birgören vardı.

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM ortak yapımı, sezon boyunca Zorlu PSM'de sahnelenecek olan '1923' müzikali; 23-24 Mayıs tarihlerinde izleyiciyle buluşmaya devam edecek.