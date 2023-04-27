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Haberler Magazin '1923' müzikali seyirciyle buluşmaya devam ediyor! Demet Evgar, Oya Başar ve Begüm Birgören, '1923'te buluştu - Magazin haberleri

Demet Evgar, Oya Başar ve Begüm Birgören, '1923'te buluştu

Cumhuriyetin kuruluş hikayesini yeni kuşaklara aktarma misyonuyla hayata geçirilen '1923' müzikali, seyircisini ağırlamaya devam ediyor. Müzikali seyretmeye gelenler arasında Demet Evgar, Oya Başar ve Begüm Birgören vardı

Giriş: 27.04.2023 - 10:59 | Güncelleme: ABONE OL
'1923' müzikali seyirciyle buluşmaya devam ediyor! Demet Evgar, Oya Başar ve Begüm Birgören, '1923'te buluştu - Magazin haberleri
'1923'te buluştular
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Cumhuriyetin kuruluş hikâyesini yeni kuşaklara aktarma misyonuyla hayata geçirilen '1923' müzikali, seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.

Müzikali izlemeye gelenler arasında oyuncu Demet Evgar, Oya Başar ve Begüm Birgören vardı.

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM ortak yapımı, sezon boyunca Zorlu PSM'de sahnelenecek olan '1923' müzikali; 23-24 Mayıs tarihlerinde izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

Oya Başar ve Beg&uuml;m Birg&ouml;ren
Oya Başar ve Begüm Birgören

Demet Evgar
Demet Evgar

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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