'1923'te buluştular

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HaberlerMagazin'1923' müzikali seyirciyle buluşmaya devam ediyor! Demet Evgar, Oya Başar ve Begüm Birgören, '1923'te buluştu - Magazin haberleri
Demet Evgar, Oya Başar ve Begüm Birgören, '1923'te buluştu
Cumhuriyetin kuruluş hikayesini yeni kuşaklara aktarma misyonuyla hayata geçirilen '1923' müzikali, seyircisini ağırlamaya devam ediyor. Müzikali seyretmeye gelenler arasında Demet Evgar, Oya Başar ve Begüm Birgören vardı
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Cumhuriyetin kuruluş hikâyesini yeni kuşaklara aktarma misyonuyla hayata geçirilen '1923' müzikali, seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.
Müzikali izlemeye gelenler arasında oyuncu Demet Evgar, Oya Başar ve Begüm Birgören vardı.
Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM ortak yapımı, sezon boyunca Zorlu PSM'de sahnelenecek olan '1923' müzikali; 23-24 Mayıs tarihlerinde izleyiciyle buluşmaya devam edecek.
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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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'1923' müzikali seyirciyle buluşmaya devam ediyor! Demet Evgar, Oya Başar ve Begüm Birgören, '1923'te buluştu - Magazin haberleri/1923-muzikali-seyirciyle-bulusmaya-devam-ediyor-demet-evgar-oya-basar-ve-begum-birgoren-1923-te-bulustu-magazin-haberleri-3586708-magazin
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