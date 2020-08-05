Marmaris'e 32 kilometre mesafedeki sık ormanlarla kaplı, dağlık alandaki 650 nüfuslu Bayır Mahallesi'nde, yörenin simgesi haline gelen 1905 yaşındaki dev çınar ağacı, yoğun ilgi görüyor.
DHA'nın haberine göre Marmaris Ticaret Odası tarafından 1995 yılında, 'Tabiat Anıtı' olarak tescil ettirilen çevresi, 8.7 metre, yüksekliği 35 metre, çapı ise 2.8 metre olan tarihi çınar ağacı yılın dört mevsimi turist çekiyor.
Dev çınar ağacının çevresinde Türkçe, İngilizce, Rusça ve Almanca yazılı ahşap bilgilendirme levhaları bulunuyor.
'Çınara Ağacı Tabiat Anıtı' ve 'Bayır mahallemizin sembolü ve uğurudur. Ağacın etrafında dönüldüğünde insanların daha mutlu ve daha uzun yaşam süreceğine inanılmaktadır. Yapacağınız yardım, ağacın bakım ve yaşatılması için kullanılacaktır' yazılı bu levhaları okuyan ziyaretçiler, tarihi çınar çevresinde dolaşarak dilek tutuyor.
Ziyaretçiler, anıt ağacın korunması için harcanmak üzere muhtarlık binasındaki kutuya para atarak bağışta bulunuyor. Toplanan bağışlar ile yılda bir defa ağacın gövdesinin bazı bölümleri konulan krom ve nikel tellerle yenileniyor. Çürük dal ve gövdesi özel macunla kapatılıyor.
Çeşitli mantar ve böceklerle kaplanan gövde temizleniyor. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan mahalle halkı, tarihi çınar ağacı sayesinde turizm sektörüne de hizmet veriyor. Ziyaret gelenler, buradaki dükkanlardan yöre halkının ürettiği meyve, bal ve çeşitli şifalı otlar ile diğer ürünlerden satın alarak, bölge ekonomisine katkı sağlıyor.
DİLEK TUTULUP ALIŞVERİŞ YAPILIYOR
Sakarya'dan tatil için gelen Vural Atlar, "Ağacın özelliklerini okudum ve bir tur atarak dileğimi tuttum. Bayır mahallesine katkı için organik bal ve çeşitli otları satın alacağım" dedi.
Ankara'dan ailesiyle tatile gelen Murat Cevherci de, "Çınar ağacının tarihini bir arkadaşımdan öğrendim. Burada ağacın çevresindeki dükkanlarda doğal şifalı ot ve balın olduğunu söylediler. Ağacın etrafından tur attıktan sonra alışverişte yaptım" dedi.
Üniversite öğrencisi Sevilay Bulut ise, "Bilgilendirme yazısını okuduktan sonra ağaç çevresinde 3 defa tur atıp dileğimi tuttum" dedi.
Telefonla açıklama yapan Bayır Mahalle Muhtarı Arslan Erarslan, "Tarihi çınar ağacının Marmaris Ticaret Odası tarafından 1995 yılında 'Tabiat Anıtı' tescili alındıktan sonra mahalle ekonomimize büyük katkı oldu. Dört mevsim tatile gelenler mutlaka duydukları çınar ağacını görmeye geliyorlar. Tatile gelenler, burada yöresel ürünlerden de satın alıyor. Tatilciler, memleketlerine gittiklerin de arkadaşlarına anıt ağaçtan bahsediyor. Böylelikle, Marmaris'e tatile gelenler burayı gezmeden neredeyse dönmüyor" dedi.
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