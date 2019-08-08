M.United'da kesin olarak düşünülmeyen Rojo, geçen sezon İngiliz ekibinde toplam 7 karşılaşmada şans buldu. Bilindiği gibi Arjantinli savunmacı geride bıraktığımız sezonun hem yaz hem de kış transfer döneminde F.Bahçe ile görüşmüştü, ancak birtakım sorunlar sebebiyle gelememişti. 29 yaşındaki oyuncunun 'Çubuklu'yu giyme ihtimali şimdi çok kuvvetli. Kolarov'a nazaran maliyeti de düşük gözüküyor. Salıya kadar her şey netleşecek.