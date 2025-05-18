Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 19 Mayıs'ta sağlık ocakları açık mı, aile hekiminden randevu alınır mı? 19 Mayıs 2025 sağlık ocağı hizmet veriyor mu, aile hekimi çalışıyor mu?

        19 Mayıs'ta sağlık ocakları açık mı, aile hekimleri hizmet verecek mi?

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, resmi tatil kapsamında sağlık hizmetlerinin nasıl işleyeceği vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Özellikle muayene olmak ya da ilaç yazdırmak için sağlık ocaklarına gitmeyi düşünenler, "19 Mayıs 2025 Pazartesi günü sağlık ocakları açık mı, aile hekimleri görevde mi?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte, 19 Mayıs'ta sağlık ocaklarının ve aile hekimlerinin çalışma düzenine ilişkin merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2025 - 11:27 Güncelleme: 18.05.2025 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte, resmi tatil kapsamında hangi kurumların açık olacağı merak edilmeye başlandı. Özellikle sağlık hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, sağlık ocakları ve aile hekimlerinin 19 Mayıs'ta görev yapıp yapmayacağını araştırıyor. Resmi tatil olması nedeniyle birçok kamu kurumu kapalı olacak. Peki, 19 Mayıs Pazartesi günü sağlık ocakları açık mı, aile hekimleri hizmet verecek mi? İşte, konuya dair merak edilen detaylar...

        • 2

          19 MAYIS'TA AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞIYOR MU?

          19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olarak kutlanıyor bu nedenle 19 Mayıs günü aile hekimleri ve poliklinikler hizmet vermeyecek. Ancak hastanelerin acil servisleri açık olacak.

        • 3

          19 MAYIS'TA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

          19 Mayıs resmi tatil olarak sayıldığı için sağlık ocakları da kapalı olacak ancak 20 Mayıs Salı günü itibarıyla normal mesai saatlerine dönülecek.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Genç kadının para karşılığında girdiği rol sonu oldu!
        Genç kadının para karşılığında girdiği rol sonu oldu!
        Trump Putin ile görüşecek
        Trump Putin ile görüşecek
        Galatasaray'da hedef 5. yıldız: İşte Buruk'un 11'i
        Galatasaray'da hedef 5. yıldız: İşte Buruk'un 11'i
        Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı
        Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı
        Kezzap dehşeti! Karısının ailesine saldırdı!
        Kezzap dehşeti! Karısının ailesine saldırdı!
        Fenerbahçe'de "dernek" açıklaması: İddialar yalan
        Fenerbahçe'de "dernek" açıklaması: İddialar yalan
        Biri destek oldu diğeri karşı çıktı
        Biri destek oldu diğeri karşı çıktı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Fem!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Fem!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor!
        Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor!
        Trump: 5 saatte Kiev'de olurlardı
        Trump: 5 saatte Kiev'de olurlardı
        İşte Jose Mourinho'nun ilk 11'i!
        İşte Jose Mourinho'nun ilk 11'i!
        Kırıkkale'de 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı olayda 3 tutuklama
        Kırıkkale'de 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı olayda 3 tutuklama
        Bu adaya kadınların girmesi neden yasak?
        Bu adaya kadınların girmesi neden yasak?
        Gluten gerçekleri: Sağlık dostu mu, düşmanı mı?
        Gluten gerçekleri: Sağlık dostu mu, düşmanı mı?
        Yılmaz'dan doğalgaz keşfi açıklaması
        Yılmaz'dan doğalgaz keşfi açıklaması
        Orban: Artık yeter
        Orban: Artık yeter
        Bartın'da arazi kavgası! 3 ölü
        Bartın'da arazi kavgası! 3 ölü
        "Türkiye benim evim gibi"
        "Türkiye benim evim gibi"
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar
        Habertürk Anasayfa