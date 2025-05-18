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        Haberler Bilgi Gündem 19 Mayıs'ta sağlık ocakları açık mı, aile hekiminden randevu alınır mı? 19 Mayıs 2025 Pazartesi bugün sağlık ocağı hizmet veriyor mu, aile hekimi çalışıyor mu?

        19 Mayıs'ta sağlık ocakları açık mı, aile hekimleri hizmet verecek mi?

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, resmi tatil kapsamında sağlık hizmetlerinin nasıl işleyeceği vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Özellikle muayene olmak ya da ilaç yazdırmak için sağlık ocaklarına gitmeyi düşünenler, "19 Mayıs 2025 Pazartesi günü sağlık ocakları açık mı, aile hekimleri görevde mi?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte, 19 Mayıs'ta sağlık ocaklarının ve aile hekimlerinin çalışma düzenine ilişkin merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2025 - 11:27 Güncelleme: 19.05.2025 - 08:25
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        • 1

          19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte, resmi tatil kapsamında hangi kurumların açık olacağı merak edilmeye başlandı. Özellikle sağlık hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, sağlık ocakları ve aile hekimlerinin 19 Mayıs'ta görev yapıp yapmayacağını araştırıyor. Resmi tatil olması nedeniyle birçok kamu kurumu kapalı olacak. Peki, 19 Mayıs Pazartesi günü sağlık ocakları açık mı, aile hekimleri hizmet verecek mi? İşte, konuya dair merak edilen detaylar...

        • 2

          19 MAYIS'TA AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞIYOR MU?

          19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olarak kutlanıyor bu nedenle 19 Mayıs günü aile hekimleri ve poliklinikler hizmet vermeyecek. Ancak hastanelerin acil servisleri açık olacak.

        • 3

          19 MAYIS'TA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

          19 Mayıs resmi tatil olarak sayıldığı için sağlık ocakları da kapalı olacak ancak 20 Mayıs Salı günü itibarıyla normal mesai saatlerine dönülecek.

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