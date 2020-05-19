19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - DÜZCE

AA

Törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program sona erdi.Düzce İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Mustafa Çetinkaya'nın da hazır bulunduğu törende, sosyal mesafe kurallarına uyuldu.Bazı vatandaşların törenin gerçekleştiği Anıtpark Meydanı çevresinde bulunan evlerinden programı takip ettiği görüldü.