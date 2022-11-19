Reyting sonuçları 18 Kasım Cuma günü ekrana gelen yapımların ardından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti ve MasterChef arasında reyting zirvesi için yaşanan yarışı hangi yapım göğüsledi?

Hemen belirtelim ki 18 Kasım reyting sonuçları henüz açıklanmadı. AB ve total reyting sıralamasında hangi yapımın kaçıncı sıraya geldiği sonuçların açıklanmasının ardından netleşecek.