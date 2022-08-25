17 yaşında rekor kırdı: Dünyanın çevresini tek başına uçtu!

17 yaşında rekor kırdı: Dünyanın çevresini tek başına uçan en genç kişi oldu!

HABERTURK.COM

Beş ay önce başladığı uçak yolculuğunu Bulgaristan'da sonlandıran 17 yaşındaki genç pilot, dünyanın çevresinde tek başına uçan en genç kişi oldu. Belçika-İngiliz uyruklu Mack Rutherford, görevini tamamlamak ve iki Guinness Dünya Rekoru talep etmek için Bulgaristan'ın başkenti Sofya'nın batısındaki bir uçak pistine indi.

Rutherford, tek başına dünyayı dolaşan en genç kişi olmasının yanı sıra, dünyanın çevresini mikro ışıklı bir uçakla dolaşan en genç kişi oldu. Çok sayıda kişi Rutherford'u karşılamak için havaalanına geldi.

Rutherford, başarısının genç insanlara hayallerinin peşinden gitmeleri için ilham vereceğini umduğunu söyledi.

KIZ KARDEŞİ DE DÜNYA ÇEVRESİNİ TEK BAŞINA UÇAN EN GENÇ KADIN Öte yandan Mack'in 19 yaşındaki kız kardeşi pilot Zara, Ocak ayında 52 bin kilometreyi aşan yolculuğuyla tek başına küresel uçuş rekorunu kırmıştı. Zara Rutherford, yola çıktıktan 155 gün sonra dünyanın çevresini tek başına uçan en genç kadın olarak dünya rekoru kırdı. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.