REYTİNG SONUÇLARI 17 ŞUBAT PAZARTESİ

17 Şubat tüm kanallara ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama belli olur olmaz, detaylar haberimizde yer alacak...