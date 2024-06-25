16 yaşındaki çocuk, kuzenini öldürdü!

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Niğde'de kuzeni tarafından bıçaklanan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

AA'da yer alan habere göre merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesinde katıldıkları bir düğünde Y.İ. (16) ile halasının oğlu S.E. (19) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kavgaya dönüşen olayda Y.İ, kuzeni S.E'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan S.E, kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Y.İ'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.