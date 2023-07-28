Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun'da evlat dehşeti! 16 yaşındaki çocuk anne katili oldu! - Son dakika haberler

        Samsun'da evlat vahşeti! 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı annesini öldürdü

        Samsun'da 16 yaşındaki çocuk, aralarında çıkan tartışmada annesi Melek Baştürk'ü tabancayla vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan çocuk, jandarmaya giderek teslim oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 15:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        16 yaşındaki çocuk anne katili oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'da V.S.K. (16), annesi Melek Baştürk'ü (43), tabancayla öldürdü.

        Olay, dün saat 14.30 sıralarında Ayvacık ilçesi Söğütlüpınar Mahallesi'nde meydana geldi.

        Daha önce eşinden boşanan Melek Baştürk ile birlikte yaşadığı oğlu V.S.K. arasında ailevi nedenlerle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesiyle V.S.K., annesini tabancayla vurdu. Melek Baştürk, olay yerinde hayatını kaybetti. Baştürk'ün cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

        Olay sonrası kaçan V.S.K. dün akşam saatlerinde jandarmaya giderek teslim oldu.

        #samsun haberleri
        #kadın cinayeti
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kemer yangını 4'üncü gününde kontrol altında
        Kemer yangını 4'üncü gününde kontrol altında
        "Korkaklar zafer anıtı dikemez"
        "Korkaklar zafer anıtı dikemez"
        Ağabeyini böyle öldürdü!
        Ağabeyini böyle öldürdü!
        O enfeksiyon karaciğer kanserinin yüzde 40-50'sinden sorumlu
        O enfeksiyon karaciğer kanserinin yüzde 40-50'sinden sorumlu
        Bolu'da esrarengiz kazı! Maden işçileri getirildi
        Bolu'da esrarengiz kazı! Maden işçileri getirildi
        Kerem Demirbay imzayı atmaya hazırlanıyor
        Kerem Demirbay imzayı atmaya hazırlanıyor
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        En güzel yaz havası!
        En güzel yaz havası!
        Eski eşinin yeni nişanını tebrik etti
        Eski eşinin yeni nişanını tebrik etti
        Türkiye ve İtalya, EURO 2032'ye aday!
        Türkiye ve İtalya, EURO 2032'ye aday!
        Japonya 'yok oluyor'
        Japonya 'yok oluyor'
        Ante Rebic, Beşiktaş'ta!
        Ante Rebic, Beşiktaş'ta!
        Enflasyonda düşüş döviz kuruna mı bağlandı?
        Enflasyonda düşüş döviz kuruna mı bağlandı?
        İşte Pogba gerçekleri!
        İşte Pogba gerçekleri!
        3 bin otomobilin bulunduğu gemideki yangın sürüyor!
        3 bin otomobilin bulunduğu gemideki yangın sürüyor!
        Ve Icardi yola çıktı!
        Ve Icardi yola çıktı!
        Türkiye yükselişe geçti!
        Türkiye yükselişe geçti!
        Burası ne Antalya ne de Muğla! Doğası hayran bıraktı
        Burası ne Antalya ne de Muğla! Doğası hayran bıraktı
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda
        Merkez'den asgari ücret hesabı
        Merkez'den asgari ücret hesabı
        Habertürk Anasayfa