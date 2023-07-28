Samsun'da evlat vahşeti! 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı annesini öldürdü
Samsun'da 16 yaşındaki çocuk, aralarında çıkan tartışmada annesi Melek Baştürk'ü tabancayla vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan çocuk, jandarmaya giderek teslim oldu
Samsun'da V.S.K. (16), annesi Melek Baştürk'ü (43), tabancayla öldürdü.
Olay, dün saat 14.30 sıralarında Ayvacık ilçesi Söğütlüpınar Mahallesi'nde meydana geldi.
Daha önce eşinden boşanan Melek Baştürk ile birlikte yaşadığı oğlu V.S.K. arasında ailevi nedenlerle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle V.S.K., annesini tabancayla vurdu. Melek Baştürk, olay yerinde hayatını kaybetti. Baştürk'ün cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Olay sonrası kaçan V.S.K. dün akşam saatlerinde jandarmaya giderek teslim oldu.