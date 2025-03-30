16 yaşındaki Ayşegül bulundu
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kaybolan Ayşegül Kocaman, Ankara'da bulundu. Ankara'dan Çanakkale'ye polis tarafından getirilen Ayşegül Kocaman, Ayvacık ilçesinde ailesine teslim edilecek
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, okula gitmek için evden ayrılan ve geri dönmeyen lise öğrencisi Ayşegül Kocaman (16) arama çalışmaları 3'üncü gününde Ankara'da bulundu
Ayvacık Fen Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Ayşegül Kocaman, önceki gün okula gitmek için evden çıktı. Yakınları, eve dönmeyen Kocaman'a ulaşamayınca, kayıp başvurusunda bulundu.
İhbarın ardından polis, Kocaman'ı bulmak için arama çalışması başlattı. 16 yaşındaki genç kız aramaların 3. gününde bulundu.
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