Diziseverler tarafından ilgiyle araştırılan 16 Nisan Cumartesi TV'de neler var sorusunun cevabı belli oldu. Televizyon kanalları tarafından açıklanan güncel TV yayın akışı listelerine göre 16 Nisan Cumartesi akşamı Kardeşlerim, Naz Evi, Şarkılar Bizi Söyler, Güldür Güldür Show, Dipte, Gönül Dağı ve Survivor All Star gibi pek çok dizi, film ve program seyirci karşısına çıkacak. İşte güncel TV yayın akışı listeleri