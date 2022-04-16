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16 Nisan Cumartesi TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler ve filmler var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TRT1, Fox TV, TV8 yayın aıkışı

16 Nisan Cumartesi TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var?

Hafta sonunu evinde televizyon izleyerek geçirmek isteyenler bu akşam televizyonda hangi dizilerin ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Televizyon kanallarının 16 Nisan yayın akışı listeleri belli oldu. İşte Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TRT1, Fox TV, TV8 yayın akışı listesi

16.04.2022 - 15:29 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Diziseverler tarafından ilgiyle araştırılan 16 Nisan Cumartesi TV'de neler var sorusunun cevabı belli oldu. Televizyon kanalları tarafından açıklanan güncel TV yayın akışı listelerine göre 16 Nisan Cumartesi akşamı Kardeşlerim, Naz Evi, Şarkılar Bizi Söyler, Güldür Güldür Show, Dipte, Gönül Dağı ve Survivor All Star gibi pek çok dizi, film ve program seyirci karşısına çıkacak. İşte güncel TV yayın akışı listeleri

  • ATV YAYIN AKIŞI

    06:15 Kuruluş Osman

    07:30 ATV’de Hafta Sonu

    10:00 Adı Sevgi

    13:00 Hakim

    16:00 Hakim

    19:00 ATV Ana Haber

    19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

    20:05 Kardeşlerim

    00:30 Hakim

    02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel

    02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

    05:25 Hz. Ömer

     

  • FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

    11:15 Ekonomi Arası

    11:30 Kamera Arkası

    12:15 Evlilik Hakkında Her Şey

    15:30 Yasak Elma

    19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

    20:30 Naz Evi (Yerli Sinema)

    23:30 Sosyetik Gelin (Yerli Sinema)

    00:45 Naz Evi (Yerli Sinema)

    02:45 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

    04:45 Şevkat Yerimdar

    06:00 Zümrüdüanka

  • KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem

    08:30 Konuştukça

    09:45 Magazin D Cumartesi

    13:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı

    13:30 Selim Yuhay İle Yollardaki İkinci Evim

    14:30 Camdaki Kız

    16:30 Yargı

    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

    20:00 Şarkılar Bizi Söyler

    00:30 Sadakatsiz

    02:45 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti

    05:00 Müzik Arası

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin

    10:00 Cumartesi Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Aziz

    18:45 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

    23:45 Büyük Beyaz (Yabancı Sinema)

    01:30 Üç Kuruş

    04:00 Aşk Laftan Anlamaz

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