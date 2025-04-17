16 Nisan 2025 reyting sonuçları açıklandı: Çarşamba günü en çok ne izlendi?
16 Nisan 2025 Çarşamba günü televizyon ekranlarında yayınlanan dizi, film ve programlar reyting sıralamasında kıyasıya bir rekabet yaşadı. Gün boyunca izleyiciyle buluşan yapımlar, hem total hem de AB reyting listelerine girmeyi başardı. Bazı yapımlar zirvede yer alırken, bazıları ise sıralamada sürpriz şekilde geride kaldı. Peki, Çarşamba gününün en çok izlenen yapımları hangileri oldu? İşte, 16 Nisan 2025 tarihli total ve AB reyting sonuçlarında ilk 10'a giren yapımlar…
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16 Nisan 2025 Çarşamba günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı dizi, film ve eğlence programları izleyici karşısına çıktı. Gündüz kuşağından prime time’a kadar yayınlanan yapımlar, reyting listelerinde kıyasıya bir rekabete sahne oldu. Peki, Çarşamba günü en çok hangi yapımlar izlendi? İşte, 16 Nisan 2025'e ait reyting sıralamasında ilk 10’a giren programlar…
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16 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Sahipsizler – Star TV
Esra Erol’da – ATV
Eşref Rüya – Kanal D
Kuruluş Osman – ATV
Sahipsizler (Özet) – Star TV
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
ATV Ana Haber – ATV
Eşref Rüya (Özet) – Kanal D
Survivor – TV8
Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – Now TV
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16 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SONUÇLARI
Eşref Rüya – Kanal D
Sahipsizler – Star TV
Eşref Rüya (Özet) – Kanal D
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Esra Erol’da – ATV
Kuruluş Osman – ATV
Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – Now TV
Inter–Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması – TRT 1
Leyla Hayat... Aşk... Adalet... – Now TV
ATV Ana Haber – ATV
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