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        Haberler Bilgi Magazin 16 Nisan 2025 reyting sonuçları ile AB ve total reyting sıralaması: Kuruluş Osman, Eşref Rüya, Sahipsizler, Güldür Güldür Show

        16 Nisan 2025 reyting sonuçları açıklandı: Çarşamba günü en çok ne izlendi?

        16 Nisan 2025 Çarşamba günü televizyon ekranlarında yayınlanan dizi, film ve programlar reyting sıralamasında kıyasıya bir rekabet yaşadı. Gün boyunca izleyiciyle buluşan yapımlar, hem total hem de AB reyting listelerine girmeyi başardı. Bazı yapımlar zirvede yer alırken, bazıları ise sıralamada sürpriz şekilde geride kaldı. Peki, Çarşamba gününün en çok izlenen yapımları hangileri oldu? İşte, 16 Nisan 2025 tarihli total ve AB reyting sonuçlarında ilk 10'a giren yapımlar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 07:41 Güncelleme: 17.04.2025 - 10:16
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        • 1

          16 Nisan 2025 Çarşamba günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı dizi, film ve eğlence programları izleyici karşısına çıktı. Gündüz kuşağından prime time’a kadar yayınlanan yapımlar, reyting listelerinde kıyasıya bir rekabete sahne oldu. Peki, Çarşamba günü en çok hangi yapımlar izlendi? İşte, 16 Nisan 2025'e ait reyting sıralamasında ilk 10’a giren programlar…

        • 2

          16 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          Sahipsizler – Star TV

          Esra Erol’da – ATV

          Eşref Rüya – Kanal D

          Kuruluş Osman – ATV

          Sahipsizler (Özet) – Star TV

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          ATV Ana Haber – ATV

          Eşref Rüya (Özet) – Kanal D

          Survivor – TV8

          Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – Now TV

        • 3

          16 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SONUÇLARI

          Eşref Rüya – Kanal D

          Sahipsizler – Star TV

          Eşref Rüya (Özet) – Kanal D

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Esra Erol’da – ATV

          Kuruluş Osman – ATV

          Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – Now TV

          Inter–Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması – TRT 1

          Leyla Hayat... Aşk... Adalet... – Now TV

          ATV Ana Haber – ATV

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