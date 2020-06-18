Karaman’ın Çoğlu köyünde kaybolduktan bir gün sonra cansız bedeni bulunan Afganistan uyruklu 19 yaşındaki Abdulhalil Özbek'in, biri 18 yaşından küçük iki kişi ile 150 liralık alacak verecek tartışması sonucunda cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Çoban Abdulhalil Özbek'in cenaze namazına Konya'da yüksek lisans eğitimi gören köylüsü Kazımoğlu Hayatullah da katılarak, kimsesizler mezarlığındaki mezarın taşına adını yazdı.
Konya'da otopsi işlemleri tamamlanan Abdulhalil Özbek'in cenazesi, yakınlarının Karaman'da defnedilmesi talebi üzerine şehre getirildi. Özbek için Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığı içinde cenaze namazı kılındı. Özbek'in cenaze namazına görevliler dışında Konya'da yüksek lisans eğitimi gören köylüsü Kazımoğlu Hayatullah katıldı. Namazın kılınmasının ardından Özbek'in cenazesi mezarlık içinde bulunan kimsesizler mezarlığına defnedildi. Hayatullah, cenaze defnedildikten sonra mezar başında dua ederken, mezar taşına da Özbek'in adını kendisi yazdı.
JANDARMA CİNAYETİ KISA SÜREDE ÇÖZDÜ
Karaman merkeze bağlı Çoğlu köyünde çobanlık yapan Afganistan uyruklu 19 yaşındaki Abdulhalil Özbek, 13 Haziran Cumartesi günü biranda ortadan kayboldu. Ardından jandarma, AFAD ve köylüler arama çalışması başlattı. Özbek'in cesedi kaybolduktan bir gün sonra Sığırkuyusu mevkiinde koyun otlatan başka bir çoban tarafından 4 metre derinliğindeki kullanılmayan su kuyusunda bulundu.
5 EL ATEŞ EDİP KUYUYA ATMIŞLAR
Yapılan incelemeler sonucunda çobanın tabancayla 5 el ateş edilerek öldürüldükten sonra cesedinin 30 metre sürüklenerek kuyuya atıldığı tespit edildi. Olayın cinayet olduğunun anlaşılması üzerine jandarma, köyde Afganistan uyruklu çobanı tanıyan herkesin ifadesine başvuruldu. Yapılan soruşturmalar sonucunda Afganistanlı çobanı öldürdükleri belirlenen M.E. (20) ile M.C. (17) suç aleti tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlılar M.E. ve M.C.'nin jandarmada verdikleri ifadelerinde, çoban Abdulhalil Özbek ile 150 lira alacak verecek meselesinden tartıştıklarını, tabanca ile 5 el ateş ederek öldürdükten sonra 30 metre sürükleyerek kuyuya attıklarını itiraf etti. Zanlılar, İl Jandarma Komutanlığı'nda tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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