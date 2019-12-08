Eser sahibi Cattelan, proje fikrini ilk olarak bir yıl önce sundu. Gezdiği ülkelerde ilham vermesi için otel odasına bir muz asan sanatçının, muz şeklinde heykel üzerinde çalıştığı, bunu ilk olarak çam sakızı reçinesiyle ve sonra bronzla denediği ama istediği sonucu yakalayamadığı belirtildi. Galeri yetkilileri, Cattelan´ın, Komedyen adını verdiği çalışmasında, gerçek bir muz kullanmaya karar verdiği açıklandı.