Hain darbe girişiminin 4. Yıl dönümünde, destanı yazanlar Habertürk’e konuştu… 15 Temmuz Derneği Başkanı Abdurrahman Tarık Şebik, gaziler Emre Sessiz ve Hakan Keleş, o geceyi anlattı

Burçak Orçun Erkin borcun@haberturk.com

Tam dört yıl önce bugün, onlarca yıl boyunca devletin tüm kurumlarına sızmış bir terör örgütü, hain bir darbe girişimine kalkışmış ve eşine dünya tarihinde az rastlanır bir direnişle karşılaşmıştı. 15 Temmuz 2016 tarihinde tankların önüne çıkan halk, Kurtuluş Savaşı ruhuna yakışır bir mücadeleyle FETÖ kalkışmasını püskürtürken, tarihine bir dönüm noktası daha eklemiş ve tüm dünyaya millet olmanın dersini vermişti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM, Genelkurmay gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin en önemli kurumları, üzerlerine üniforma giymiş teröristler tarafından bombalanırken, bu hain darbe girişimi nedeniyle 251 vatandaşımız şehit, 2 bin 194 vatandaşımız da yaralanarak gazi olmuştu. Biz de o geceyi ve tarihi direnişi, 15 Temmuz Derneği Başkanı Abdurrahman Tarık Şebik, gazilerimiz Emre Sessiz ve Hakan Keleş ile, onların deyişiyle ‘unutmamak ve unutturmamak’ için konuştuk…

“SEVDASI VATAN OLAN HERKES BİR HEDEFE DOĞRU YÜRÜDÜ O GÜN”

Hatırı sayılır bir darbeler tarihine sahip Türkiye’de 15 Temmuz 2016 gecesi bir ilk yaşandı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla sokaklara inen halk, FETÖ’cü hainlerin darbe kalkışmasını tarihe geçecek bir direnişle püskürttü. O gece direnişe katılan 15 Temmuz Derneği Başkanı Abdurrahman Tarık Şebik, o ana bugün baktığında gördüklerini şöyle anlattı: “Hani mahşeri bir kalabalık derler ya gerçekten o şekilde insanlar kol kola girmiş, normal zamanda belki de hiçbir zaman bir araya gelmeyeceğimiz sosyal bir grupla yürüyoruz. Sonra o anı şimdi yorumladığımda şunu görüyorum. Gerçekten sevdası, derdi vatan olan herkes bir hedefe doğru yürümüş o gün.”

15 Temmuz gecesi eşiyle helalleşerek kendi tabiriyle ‘adam öldürmek üzere hazırlanmış robotlar’ın karşısına çıkmaya karar veren gazilerimizden Emre Sessiz, aynı yöndeki deneyimini şu sözlerle anlattı: “Kolları dövmeli, kulakları küpeli, şortlu bir adam geldi. Yani bizim dünyamızın dışında gibi görünen bir vatandaş dedi ki ‘Taksim meydana çıkın ben oraya gidiyorum bölük pörçük durmayın orada bu teröristlere karşı mücadele edelim. Ben şaşırdım, dedi ki ‘Benim görünüşüme bakmayın ben de vatan sevdalısıyım CHP’liyim ama vatan sevdalısıyım.’”

15 Temmuz Gazisi Hakan Keleş

KIZINA BİSİKLET ALMAK İÇİN ÇIKTI DARBEYE DİRENDİ

15 Temmuz günü kızına bisiklet almak için dışarı çıkan gazilerimizden Hakan Keleş, darbe girişimine karşı direnmeye karar verdiği anı “Bu ülkeye karşı hepimizin bir sorumluluğu var, bir borcu var. Sağcı solcu muhafazakar olabilirsiniz, ama bayrak, vatan bizim için tek kutsal şey ve bedel ödemek gerekiyor. Biz bu amaçla dışarıya çıktık” sözleriyle anlattı.

O gece Taksim’deki direniş sırasında bacaklarından vurulan Sessiz, bütün askerlerin sivil giyimli şahıslardan emir aldıklarına dikkat çekerek yaşadıklarını, “Silahlar bize doğru çevrilmiş ve sıkıyorlardı, gözünün içine baka baka insanları vuruyorlardı. Kan beynime sıçradı, bir şey yapmak zorundaydım kendi kendime sen zaten buraya ölmeye gelmedin mi dedim ve üzerlerine doğru koşmaya başladım, o anda bacaklarıma sıktılar” şeklinde ifade etti.

“SAVAŞIN BİLE BİR AHLAKI VARDIR”

15 Temmuz Derneği’nin şehit aileleri ve gaziler için bir çatı kuruluş olmak ve hain darbe girişimini hafızalarda canlı tutarak gelecek nesillere aktaracak programlar tertip etmek amacıyla kurulduğunu anlatan dernek başkanı Tarık Şebik, uluslararası alanda da lobi faaliyeti yürüttüklerini ifade etti. Şebik, “Bizzat şahit eden birisi olarak söylüyorum ki bu hainler hedef gözeterek ateş ettiler. Ambulanslara bile ateş ettiler. Savaşın bile bir ahlakı vardır. Yurt dışındaki faaliyetler gerçekten çok önemli. Bu FETÖ dünyada şu ana kadar kurulmuş en büyük sinsi terör örgütüdür diye parlamenterlerden tutun basın mensuplarına kadar herkese anlatmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

15 Temmuz Gazisi Emre Sessiz Cumhurbaşkanı Erdoğan ile

“15 TEMMUZ BİR MİLATTIR”

15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişimi için tiyatro diyenlere de tepki gösteren Sessiz, “15 Temmuz bir milattır. Bu milletin hakiki bir dirilişidir. Yeniden yükselişidir. 15 Temmuz belki birileri için tiyatro olabilir çünkü onlar senaryolarını yazdılar ama biz o senaryoyu, oyunu bozduk” şeklinde konuştu. Emre Sessiz “15 Temmuz gazileri olarak sevenimiz kadar sevmeyenimiz de var. Çünkü biz Kıbrıs gazisi değiliz, biz Kore gazisi değiliz. Onların düşmanı dışarıdaydı, bizim düşmanımız içerde. Hâlâ da bu düşmanlar kripto olarak FETÖ’nün imamı” ifadelerini kullandı.

Sessiz, övünç madalyası aldı.

“UNUTMA UNUTTURMA”

Türkiye Cumhuriyeti Devleti milletiyle birlikte, her biri ayrı bir kahramanlık destanı yazan şehit ve gazilerin kanıyla bir bağımsızlık mücadelesi daha verirken, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde gazilerimizin halka en önemli mesajı o gecenin unutulmaması…

15 Temmuz sonrası açılan davaları da yakından takip ettiklerini ifade eden Şebik, “Biz ilk defa suçüstü yakaladığımız kişileri almışız ve yargılıyoruz. Bu aslında tarihi bir an. O yüzden 15 Temmuz darbe davaları bize şunu gösterdi ki, bir daha darbeye kalkışacak kişiler bakın sonunuz bu, davaları takip ettik infaz süreçlerini de takip edeceğiz” dedi ve şöyle devam etti: “15 Temmuz’u mutlaka ama mutlaka unutmamak, unutturmamak için mücadele etmeli. Vatandaşlarımıza söyleyeceğim son şey unutma unutturma.”

ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ

Gazilerimizden Emre Sessiz “Diyorum ki her şeyi unutabilirsiniz ama unutmamanız gereken şey darbedir. Darbe bir işgal girişimidir. Unutulan işgal girişimi, darbe tekrarlanır” derken Hakan Keleş “Bir daha böyle bir şey olursa yine sokağa çıkacağım. Bin yıldır bu ülkede bizim kanımız dökülüyor, bu coğrafyaya ayak bastığımızdan beri. Atatürk’ün gençliğe hitabesinde ne yazıyor? Bunu bile okusanız ne yapmanız gerektiğini bilirsiniz” ifadelerini kullandı.