MEB takvimi ile 15 tatil ne zaman başlıyor?
Kasım ayında ilk ara tatilin yapılmasıyla ikici ara tatil merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni eğitim öğretim takvimi ile, ara tatil tarihi de netlik kazandı. Eğitim maratonuna kısa bir mola vermek isteyen öğrenci ve veliler, tatil planlarını buna göre şekillendiriyor. İşte bu senenin 15 tatilin başlayacağı tarih hakkında bilgiler...
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Yeni yıla girilmesiyle milyonlarca öğrenci ve veli tatil tarihlerine ilişkin sorgulamalar yapıyor. Ara tatil tarihlerini sorgulayanlar için Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvim, kesinleşen detaylarıyla dikkat çekiyor. 15 tatilin başlangıç ve bitiş tarihleriyle ilgili tüm detaylar haberimizde...
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15 TATİL NE ZAMAN?
17 Ocak 2025 Cuma günü 1. dönem karneleri dağıtılacak ve 15 tatil başlayacak.
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İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.
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YAZ TATİLİ 2025 NE ZAMAN?
Yaz tatili 20 Haziran 2025 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla başlayacak.