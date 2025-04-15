15 Nisan ne günü? 15 Nisan Dünya Sanat Günü nedir, nasıl ortaya çıktı?
15 Nisan, takvimlerde özel anlamlar taşıyan bir gün olarak öne çıkıyor. Farklı alanlarda önemli temalara dikkat çekilen bu tarihte, çeşitli kutlamalar ve farkındalık etkinlikleri düzenleniyor. Bu özel gün, bireyleri düşünmeye, üretmeye ve paylaşmaya davet ediyor. Toplumsal mesajlar taşıyan 15 Nisan, her yıl farklı çevrelerce çeşitli şekillerde anılıyor. Peki, 15 Nisan ne günü? 15 Nisan Dünya Sanat Günü nedir, nasıl ortaya çıktı? İşte detaylar...
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15 Nisan, tüm dünyada sanatın gücünü ve evrenselliğini kutlamak için özel bir gün olarak kabul ediliyor. Dünya Sanat Günü, sanata ve sanatçılara dikkat çekmek amacıyla her yıl çeşitli etkinliklerle anılıyor. Bu özel gün, yaratıcı ifadelerin önemini hatırlatırken, kültürel zenginliği de gözler önüne seriyor. Sanatın birleştirici gücüne vurgu yapan gün, her yaştan insanı sanatla buluşturmayı hedefliyor. İşte detaylar...
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15 NİSAN DÜNYA SANAT GÜNÜ NEDİR?
Dünya Sanat Günü, her yıl Nisan ayının 15. günü kutlanan, sanat etkinlikleri düzenlenip cadde ve sokakların sanat eserleri ile süslendiği bir gün olarak kabul edilir. 2012 yılı itibarıyla kutlanmaya başlanmıştır.
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15 NİSAN DÜNYA SANAT GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Türk sanatçı ve Ulusal Plastik Sanatlar Derneği (UPSD) Başkanı Bedri Baykam, International Associations of Art (IAA), (Türkçe:Uluslararası Sanat Derneği)'ın 2011 yılında Meksika'da yapılan genel kuruluna Türkiye temsilcisi olarak katılmıştır. Baykam, toplantıda Leonardo da Vinci'nin doğum günü olan 15 Nisan'ın Dünya Sanat Günü olarak kutlanmasını önerdi.
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Bu öneri çoğunluk oyu alarak, her yıl 15 Nisan tarihinde World Art Day (WAD) olarak kutlanılması kararı alındı.Kısaca Leonardo da Vinci'nin doğum günü olan 15 Nisan, 2011 yılından itibaren Dünya Sanat Günü olarak kutlanır.
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Kutlamaların ilki 15 Nisan 2012 tarihinde İstanbul Abdi İpekçi caddesinde kurulan sahnede yapıldı. Ayrıca Maçka Demokrasi Parkı'nda bulunan UPSD Sanat Galerisi'nde gerçekleşen Dünya Sanat Günü Sergisi'nin ardından Bring your own Bottle (Kendi Şişeni Getir) partisi düzenlenmiştir. Türkiye'nin çeşitli illerinde ise bazı sanatsal etkinliklerle kutlanmıştır. İzmir'de Sokak tiyatrosu, dans - müzik, Resim - Fotoğraf - Heykel - Seramik, Sinema, Müzik, Bildiri, Söyleşi, Edebiyat ve Tiyatro sanat dallarında kutlamalar ve gösteriler yapılmıştır.