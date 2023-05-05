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15 Mayıs okullar tatil mi? Seçimden sonra okullar ve resmi kurumlar tatil olacak mı?

15 Mayıs okullar tatil mi? Seçimden sonra okullar tatil olacak mı?

14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili seçimlerine kısa bir süre kalırken, genel seçimler öncesinde 15 Mayıs okullar tatil mi sorusu gündemi meşgul etmeye başladı. Bilindiği üzere seçim hafta sonuna gelmesi sebebiyle kamu kurum, kuruluşları ve okullar kapalı olacak. Bu kapsamda seçim sonrasında 15 Mayıs Pazartesi günü okula gidecek öğretmen ve öğrenciler okulların durumunu merak ediyor. İşte 15 Mayıs seçim sonrasında okulların durumu...

Giriş: 05.05.2023 - 18:54 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili seçimleri kapsamında 14 Mayıs Pazar günü sandık başına gidiyor. Bu bağlamda seçimin pazar gününe gelmesi sebebiyle birçok kurum kapalı olurken, okullarda ders yapılmayacak. Seçimden bir gün sonrasında okula gidecek olan öğrenciler 15 Mayıs Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağını mercek altına aldı. Peki, "15 Mayıs okullar tatil mi? Seçimden sonra okullar ve resmi kurumlar tatil olacak mı?" İşte 15 Mayıs okullar tatil mi sorusunun yanıtı...

  • SEÇİMDEN SONRA 15 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

    14 Mayıs’ta gerçekleşecek seçimin ardından seçim yasakları saat 24:00’a kadar devam edecek. Oy verme işlemleri Pazar günü saat 08:00’de başlarken saat 17.00’da oy verme sona erecek.

     

  • Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek Haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak.

  • 14 Mayıs seçimlerinden sonraki gün 15 Mayıs’a denk geliyor. Bir önceki seçimlerde seçimin ertesi gün okullar tatil edilmişti. Okulların ertesi gün tatil olması bekleniyor. Ancak henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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