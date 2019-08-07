07 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Maccabi Oyunlarının amacı Avrupa’da farklı ülkelerde yaşayan Yahudi cemaatlerini spor yarışmaları ile bir araya getirmek, Yahudi kültürünü canlı tutmak. Maccabi Oyunları Avrupa dışında Amerika ve İsrail’de yapılıyor. Oyunlara dünya çapında 80’den fazla ülke sporcu gönderiyor. 15. Avrupa Maccabi Oyunlarına, 42 farklı ülkeden 2300 atlet katıldı. 297 kişilik Almanya ekibi, oyunların en kalabalık ekibi oldu. 86 yaşındaki Amerikalı briç oyuncusu, bu seneki oyunların en yaşlı katılımcısı oldu. En genç yarışmacı ise, 2009 doğumlu Litvanyalı satranç oyuncusu oldu.
Oyunların resmi açılışı, 30 Temmuz Salı gecesi Hidegkúti Nándor Stadyumunda gerçekleşti. Açılışı, Macaristan Devlet Başkanı János Áder yaptı. Meşaleyi ise Macar satranç şampiyonu Judit Polgár yaktı.
TÜRKİYE’DEN KALABALIK KAFİLE
Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre, birçok branşta karşılaşmalara katılan Türkiye, sevindirici sonuçlar aldı. Voleybol takımı, önce İsrail’i 2-1, ardından İspanya’yı aynı skorla 2-1 ve 2- 0 olmak üzere yendikten sonra şampiyon oldu. Maccabi Oyunları Türkiye Komitesi Başkanı Yusuf Aner yaptığı kısa açıklamada, “Türkiye adına katıldığımız Maccabi Oyunlarında başarılar ile dönüyoruz. İstiklal Marşımızı, Türk bayrağımızın önünde gururla söyledik. Sadece voleybolda değil birçok oyun dalında ödüller aldık, tenis 45 yaşta erkeklerde altın madalya, yine teniste 3 gümüş 3 bronz madalya, yüzmede kız takımımız 1 gümüş 2 bronz madalya, masa tenisinde ise 1 bronz madalya ile gururla Türkiye'ye dönüyoruz. Bu süreçte destek olan tüm dostlara teşekkür ediyorum." dedi.
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