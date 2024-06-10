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        Haberler Gündem 3. Sayfa 14 yaşındaki Egehan kalp krizi geçirdi | Son dakika haberleri

        14 yaşındaki Egehan kalp krizi geçirdi

        Bursa'da Mudanya Adliyesi'nde Yazı İşleri Müdürü Cengizhan Sert'in oğlu 14 yaşındaki Egehan Sert, evinde dün kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 23:24 Güncelleme: 10.06.2024 - 23:24
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        14 yaşındaki Egehan kalp krizi geçirdi
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        Bursa’nın Mudanya ilçesinde dün akşam saatlerinde evinde fenalaşan 14 yaşındaki Egehan Sert ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı.

        Kalp krizi geçirdiği fark edilen Egehan Sert, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mudanya Adliyesi'nde Yazı İşleri Müdürü, İznikli Cengizhan Sert’in oğlu Egehan Sert'in vefatı memleketini yasa boğdu. Egehan, bugün memleketi İznik’te toprağa verildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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