        14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü! | Son dakika haberleri

        14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü!

        Şırnak'ta insanın kanını donduran bir cinayet işlendi. Olayda 14 yaşındaki İ.Ö. adlı çocuk, babası M.Ş.Ö.'yü silahla öldürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 12:38 Güncelleme: 24.10.2025 - 12:38
        Şırnak'ın İdil ilçesinde 14 yaşındaki çocuk, babasını silahla öldürdü.

        AA'da yer alan habere göre ilçeye bağlı Topraklı köyünde dün İ.Ö. (14), henüz bilinmeyen nedenle babası M.Ş.Ö'ye (40) silahla ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan baba, kaldırıldığı İdil Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olay yerinden kaçan İ.Ö, jandarma ekiplerinin takibi sonucu Mardin'in Midyat ilçesinde yakalandı.

        #Son dakika haberler
