14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü!

Şırnak'ın İdil ilçesinde 14 yaşındaki çocuk, babasını silahla öldürdü.

AA'da yer alan habere göre ilçeye bağlı Topraklı köyünde dün İ.Ö. (14), henüz bilinmeyen nedenle babası M.Ş.Ö'ye (40) silahla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan baba, kaldırıldığı İdil Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan İ.Ö, jandarma ekiplerinin takibi sonucu Mardin'in Midyat ilçesinde yakalandı.