Her gün bizim sağlığımız için gece gündüz çalışan değerli sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim. Sizin varlığınız, bizim güvencemizdir. Tıp Bayramınız kutlu olsun!

Sağlık çalışanlarımız, her zaman yanımızda olan mucizelerdir. Sizlere minnettarız ve emeğinize sonsuz saygı duyuyoruz. Tıp Bayramınız kutlu olsun!