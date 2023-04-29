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13 yaşındaki öğrenci şoförü bayılan otobüsü durdurdu, 66 arkadaşını kurtardı

ABD´nin Michigan eyaletinde seyir halindeki okul otobüsünün şoförü, direksiyon başında bayılınca 13 yaşındaki öğrenci Dillon Reeves, müdahale ederek otobüsü güvenli bir yere çekip durdurdu. 66 öğrenciyi kurtaran Dillon´ın o anlarını, otobüsün güvenlik kamerası kaydetti.

Giriş: 29.04.2023 - 13:20 | Güncelleme: ABONE OL
13 yaşındaki öğrenci şoförü bayılan otobüsü durdurdu, 66 arkadaşını kurtardı
DHA

Michigan eyaletindeki Warren kentinde ortaokul öğrencisi Dillon Reeves, 26 Nisan günü seyir halindeki okul otobüsü şoförünün direksiyon başında bayıldığını fark etti. Otobüsün sürücü bölümüne hızlıca gelen Dillon, ters şeride geçen otobüsü yavaşlatıp güvenli bir alanda durdurdu.

Otobüste bulunan 66 arkadaşını ve bayılan şoförün hayatını kurtaran Dillon, ABD´de kahraman ilan edildi.

'DAVRANIŞLARI BÜYÜK FARK YARATTI'

Polis, olay sonrasında güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek yaptıkları soruşturma sonucunda Dillon´ın kahramanca hareketini öven bir mektubu okul yönetimine gönderdi. Mektupta şu ifadeler yer aldı;

"Hızlı düşünen bir 7. sınıf öğrencisi, sürücünün zor durumda olduğunu görünce, otobüsün ön tarafına geçti ve olaysız bir şekilde durmasına yardım etti.

Otobüsün durdurulmasına yardım eden öğrencinin davranışları bugün büyük fark yarattı ve çabalarından daha fazla gurur duyamazdım."

Warren kenti polisi, olayın basınına yansımasıyla dün bir basın toplantısı düzenleyerek Dillon ve ailesine teşekkür etti. Şoförün neden bayıldığına dair bilgi verilmedi.

* Haberin görseli DHA'dan servis edilmiştir.

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