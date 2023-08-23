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        Haberler Spor Tenis 13'üncü Transanatolia Rally Raid'e, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel rota - Tenis Haberleri

        13'üncü Transanatolia Rally Raid'e, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel rota

        Dünyanın en büyük ve zorlu rally raid yarışlarından TransAnatolia, 2-9 Eylül tarihleri arasında 13'üncü kez düzenlenecek. TransAnatolia'nın Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel hazırlanan yarış rotası, Samsun'dan başlayıp, İzmir'in kurtuluş günü olan 9 Eylül'de İzmir'de sona erecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 13:15 Güncelleme: 23.08.2023 - 13:21
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        Transanatolia Rally Raid'e, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel rota
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        Türkiye'nin tarihi rotalarını yarışmacılarla buluşturan TransAnatolia Rally Raid, 13'üncü yılını coşkuyla karşılıyor. Bu yıl, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına yakışır unutulmaz bir rotayla yarışmacıları ağırlayacak olan TransAnatolia, Kurtuluş Savaşı'nın izlerini sürecek.

        Yarış rotası, Kurtuluş Savaşı'nın önemli dönemleri takip edilerek oluşturuldu. Milli Mücadele'nin başladığı Samsun'dan, 2 Eylül'de yola çıkacak olan yarışmacılar, Amasya, Tokat, Sivas, Yozgat gibi bölgeleri geçip ilerleyecek. Yarışmacılar, Sivas Kongresi'nin yapıldığı Sivas'a, buradan da Sakarya Meydan Muharebe Alanı, Çiğiltepe ve Dumlupınar Meydan Muharebe Alanı gibi zaferlerle dolu noktalardan geçip Simav ve İzmir'e ulaşacak. Milli Mücadele'nin önemli noktalarında yapıldığı için yarış, aynı zamanda tarihi bir anma etkinliği olarak da değerlendiriliyor.

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        Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın izni, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) desteğiyle düzenlenen TransAnatolia 2 bin 350 kilometrelik parkuruyla dünyanın en uzun ve zorlu rally raid yarışlarından biri olarak biliniyor.

        '27 FARKLI ÜLKEDEN BİNİN ÜZERİNDE YARIŞMACIYI AĞIRLADIK'

        Türkiye'de Rally Raid veya Cross Country yarışlarının motor sporları dünyasında yeteri kadar bilinmediği ve yurt dışı kaynaklı yarış organizasyonlarının Türkiye etaplarına katılan Türk yarışçıların oldukça az sayıda olduğu bir dönemden bugünlere gelindiğini belirten TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, "TransAnatolia bugün, uzun yıllar motor sporlarının içinde olan ve bu işe gönül veren bir ekibin, doğayı, macerayı ve sporu tek yarışta toplamayı başardığı, 27 farklı ülkeden binin üzerinde yarışmacının Türkiye'nin eşsiz coğrafyasında ağırlandığı büyük bir yarış organizasyonu olarak 13´üncü yılına ulaştı" ifadelerini kullandı.

        GEÇEN YIL HATAY'DAN BAŞLAMIŞTI

        Geçen yıl 2 bin 500 kilometrelik rotasıyla 20 Ağustos'ta Hatay'dan başlayan yarış, 27 Ağustos'ta Eskişehir'de sona erdi. Depremde çok büyük yara alan Hatay, Türk motor sporları tarihinde ilk kez bir yarışa ev sahipliği yaptı ve yarışın startı Hatay Expo alanından verildi.

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